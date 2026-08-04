В районе Алтай Восточно-Казахстанской области открыли Центр магнитно-резонансной томографии. До этого своего кабинета томографии в районе не было, передает BAQ.KZ.

За обследованием жителям приходилось ездить в областной центр за 175 километров. Особенно тяжело такие поездки давались пожилым людям, людям с инвалидностью и тем, кому диагностика нужна срочно.

Теперь помощь доступна на месте. Центр рассчитан на более чем 50 тыс. жителей района и прилегающих населенных пунктов.

Здание построили на деньги, которые прокуратура вернула государству. Речь о незаконно приобретенных активах, направленных на финансирование социально значимых объектов. Общая сумма составила 622,6 млн тенге.

Проект реализован во исполнение поручения Главы государства о направлении возвращенных активов на социально значимые объекты.

Напомним, из возвращенных активов финансируют не только медицину. В Жамбылской области на эти средства завершают строительство автоматизированной газораспределительной станции «Шу». Правительство выделило на проект 2,9 млрд тенге из Специального государственного фонда.

Станция должна снять проблему нехватки газа в отопительный сезон. Сейчас Шуйский район получает газ через АГРС «Қордай», расположенную более чем в 100 километрах от города Шу, и ее мощности уже не хватает. После ввода нового объекта бесперебойное газоснабжение получат более 84 тыс. жителей Шуского и Мойынкумского районов.

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