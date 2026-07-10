28 человек погибли при пожаре на предприятии в Китае

В городе Цзиньцзян провинции Фуцзянь на востоке Китая произошёл пожар на обувной фабрике.

По данным агентства Синьхуа, в результате происшествия погибли 28 человек.

Возгорание произошло в четверг. Причины пожара и обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.

Ранее в Китае также произошло другое крупное происшествие – в провинции Ганьсу завершили поисково-спасательную операцию после схода оползня.

В результате стихийного бедствия погибли 21 человек, ещё семь получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Оползень сошёл утром во вторник в деревне Жэньцзан посёлка Наньхэ уезда Таньчан города Луннань. Под завалами оказались 33 человека. Пять человек удалось спасти без серьёзных последствий.

После происшествия к поисково-спасательным работам привлекли сотрудников экстренных служб, полиции и пожарных подразделений.

Ранее сообщалось, что мощные грозы и торнадо обрушились на китайскую провинцию Хубэй.

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