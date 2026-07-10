28 человек погибли при пожаре на предприятии в Китае
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В городе Цзиньцзян провинции Фуцзянь на востоке Китая произошёл пожар на обувной фабрике.
По данным агентства Синьхуа, в результате происшествия погибли 28 человек.
Возгорание произошло в четверг. Причины пожара и обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.
Ранее в Китае также произошло другое крупное происшествие – в провинции Ганьсу завершили поисково-спасательную операцию после схода оползня.
В результате стихийного бедствия погибли 21 человек, ещё семь получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.
Оползень сошёл утром во вторник в деревне Жэньцзан посёлка Наньхэ уезда Таньчан города Луннань. Под завалами оказались 33 человека. Пять человек удалось спасти без серьёзных последствий.
После происшествия к поисково-спасательным работам привлекли сотрудников экстренных служб, полиции и пожарных подразделений.
Ранее сообщалось, что мощные грозы и торнадо обрушились на китайскую провинцию Хубэй.
Читайте также:
Самое читаемое
- Нацбанк сделал заявление о кредитах и ипотеке
- Окровавленного мужчину с ножом и кирпичом нашли на улице в Алматы
- Появились кадры задержания Данияра Елеусинова
- В Аркалыке завершают строительство аэропорта и обновляют город к юбилею
- «Лишил жизни тех, кто ему доверял»: прокурор потребовал пожизненный срок для Сарсемалиева