2,8 тысячи километров ирригационных каналов модернизируют в республике

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провёл встречу с президентом Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером.

По данным ведомства, стороны обсудили реализацию совместных проектов в водной сфере и дальнейшее расширение сотрудничества.

Ключевой темой переговоров стала первая фаза проекта "Развитие климатически устойчивых водных ресурсов", реализуемого при поддержке Исламского банка развития. На сегодняшний день завершены основные организационные процедуры, определены международные консультанты и начаты строительно-монтажные работы по 88 проектам, направленным на реконструкцию ирригационных каналов. Параллельно продолжается работа по отбору подрядчиков для строительства и модернизации водохранилищ.

В целом в рамках соглашения с ИБР планируется строительство 4 новых и реконструкция 7 действующих водохранилищ. Также предусмотрена реализация 151 проекта по ремонту и обновлению ирригационных каналов общей протяжённостью 2,8 тыс. км.

По словам Нуржана Нуржигитова, сотрудничество с Исламским банком развития позволяет ускорить реализацию масштабных проектов и повысить эффективность водохозяйственной инфраструктуры страны.

Президент ИБР Мухаммад Сулейман Аль-Джассер отметил высокий уровень взаимодействия и выразил уверенность, что казахстанские инициативы в сфере водного хозяйства могут стать успешным примером для других стран-партнёров банка.

Ранее сообщалось, что для заброшенного аквапарка Семея ищут инвестора.

Читайте также: