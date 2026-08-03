В Жамбылской области за счет возвращенных государству активов завершат строительство автоматизированной газораспределительной станции «Шу».

На реализацию проекта Правительство выделило из Специального государственного фонда 2,9 млрд тенге. Проект реализуется в рамках поручения Главы государства по ускорению газификации страны и увеличению уровня газификации до 80%.

Новая станция позволит решить проблему нехватки газа в отопительный сезон. Сейчас Шуйский район получает газ через АГРС «Қордай», которая находится более чем в 100 километрах от города Шу. Ее мощности уже недостаточно для растущего числа потребителей.

После ввода объекта в эксплуатацию будет обеспечено стабильное газоснабжение жилых домов, центральной котельной и объектов бизнеса. Кроме того, появится возможность вновь выдавать технические условия для подключения новых абонентов.

Ожидается, что реализация проекта обеспечит бесперебойным газоснабжением более 84 тысяч жителей Шуского и Мойынкумского районов.

В настоящее время строительство продолжается. На объекте уже установлены 29 узлов и комплектов оборудования, ведутся работы по соединению межблочных коммуникаций.

Напомним, в области Жетысу продолжается реализация программы по газификации населенных пунктов. Ранее в рамках исполнения поручения Главы государства по повышению доступности природного газа к системе газоснабжения подключили еще девять сел Кербулакского района – Байгазы, Тастыбастау, Алтынемель, Акбастау, Доланалы, Жаналык, Жайнак батыр, Шаган и Тастыозек. Возможность подключения к природному газу получили около 6 тысяч жителей, проживающих в 1 390 домах. В результате число газифицированных населенных пунктов Кербулакского района увеличилось до 22. Проект газификации района реализуется с 2022 года и считается одним из крупнейших инфраструктурных проектов области Жетысу. В его рамках предусмотрено строительство около 500 километров газораспределительных сетей в 25 населенных пунктах. По данным Министерства энергетики, на сегодняшний день уровень газификации области достиг 67,2% – природный газ доступен жителям 110 населенных пунктов. После завершения текущих проектов количество газифицированных населенных пунктов вырастет до 126, а доступ к природному газу получат более 500 тысяч жителей региона.

Читайте также: