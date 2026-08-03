2,9 млрд тенге из возвращенных активов направили на газификацию Жамбылской области
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В Жамбылской области за счет возвращенных государству активов завершат строительство автоматизированной газораспределительной станции «Шу».
На реализацию проекта Правительство выделило из Специального государственного фонда 2,9 млрд тенге. Проект реализуется в рамках поручения Главы государства по ускорению газификации страны и увеличению уровня газификации до 80%.
Новая станция позволит решить проблему нехватки газа в отопительный сезон. Сейчас Шуйский район получает газ через АГРС «Қордай», которая находится более чем в 100 километрах от города Шу. Ее мощности уже недостаточно для растущего числа потребителей.
После ввода объекта в эксплуатацию будет обеспечено стабильное газоснабжение жилых домов, центральной котельной и объектов бизнеса. Кроме того, появится возможность вновь выдавать технические условия для подключения новых абонентов.
Ожидается, что реализация проекта обеспечит бесперебойным газоснабжением более 84 тысяч жителей Шуского и Мойынкумского районов.
В настоящее время строительство продолжается. На объекте уже установлены 29 узлов и комплектов оборудования, ведутся работы по соединению межблочных коммуникаций.
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