Несмотря на действующий в Казахстане запрет на оборот электронных систем потребления, некоторые лица продолжают незаконно ввозить и продавать вейпы.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, такая деятельность приносит организаторам многомиллионные доходы.

Основными потребителями запрещенной продукции становятся молодые люди и несовершеннолетние. Это повышает риск никотиновой зависимости и создает угрозу здоровью подрастающего поколения.

Сколько дел расследуется

С начала года Агентство по финансовому мониторингу пресекло 25 фактов незаконной реализации вейпов. Расследуется 37 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 276 тыс. электронных систем потребления. Еще 14 уголовных дел в отношении 18 человек направлены в суд.

Столичный Департамент расследует деятельность группы, которая организовала незаконный оборот вейпов. Для хранения продукции использовались арендованные склады и офисы, а продажи велись через интернет-магазины и мессенджеры Telegram, WhatsApp и Zangi.

Сколько денег прошло через счета

Для сокрытия происхождения денег использовались банковские счета индивидуального предпринимателя. Покупателям рекомендовали указывать, что они приобрели бытовую технику. Общая сумма денежных средств, прошедших по счетам, превысила 3,2 млрд тенге.

Что произошло

Организаторы интернет-магазина по продаже вейпов через Telegram получили по 2 года 6 месяцев ограничения свободы. Они использовали четыре склада, операторов интернет-магазина и курьеров.

Во время обысков изъяли около 30 тыс. электронных систем потребления стоимостью 340 млн тенге.

Двое местных жителей организовали незаконную продажу вейпов с использованием «дропперской» схемы. Для получения и перевода денег они использовали банковский счет, оформленный на курьера.

Каждому назначили по 4 года ограничения свободы с конфискацией преступного дохода.

Что грозит за незаконный оборот

АФМ напоминает, что незаконный ввоз, хранение, перевозка и сбыт электронных систем потребления, а также легализация доходов от такой деятельности влекут уголовную ответственность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Напомним, запрет на ввоз, производство и распространение вейпов в Казахстане действует с 2024 года. Ограничения распространяются также на некурительные табачные изделия, ароматизаторы и жидкости для электронных систем потребления.

Ранее сообщалось, что правоохранительные и пограничные органы продолжают выявлять попытки незаконного перемещения такой продукции через государственную границу. Обнаруженная на пункте пропуска «Кайрак» партия насчитывает более 27 тысяч электронных систем потребления, а ее предварительная стоимость оценивается примерно в 500 млн тенге.

Материалы по факту переданы в компетентный орган, который даст правовую оценку произошедшему и примет соответствующее процессуальное решение.

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