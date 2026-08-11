В южной столице 14 августа временно изменятся схемы движения 32 автобусных и троллейбусных маршрутов.

Ограничения связаны с проведением концерта на Центральном стадионе.

Где ограничат движение

С 16:00 до 00:00 движение транспорта ограничат в районе Центрального стадиона.

Ограничения введут на проспекте Абая и улице Сатпаева – на участке от улицы Байзакова до проспекта Сейфуллина, а также на улице Байтурсынова – от улицы Шевченко до улицы Тимирязева.

В этот период изменятся схемы движения 26 автобусных и 6 троллейбусных маршрутов.

Какие автобусы изменят маршрут

Изменения затронут автобусы №3, 18, 21, 25, 30, 34, 44, 57, 62, 65, 66, 79, 90, 92, 95, 98, 118, 120, 120А, 121, 128, 130, 209, 210, 211 и 224.

№3: в западном направлении – проспект Абая, проспект Сейфуллина, улица Шевченко, проспект Муканова, проспект Абая. В обратном направлении – проспект Абая, улицы Муканова, Жамбыла, Масанси, Кабанбай батыра, Наурызбай батыра, проспект Абая.

№18: в южном направлении – улицы Байтурсынова, Шевченко, Муканова, Байзакова, Сатпаева, Манаса. В обратном направлении – улицы Байзакова, Муканова, Жамбыла, Байтурсынова.

№21: в западном направлении – улица Сатпаева, проспект Сейфуллина, проспект Абая, улица Желтоксан. В обратном направлении – улицы Желтоксан и Сатпаева.

№25: в западном направлении – улица Байтурсынова, улица Шевченко, проспект Муканова, проспект Абая. В обратном направлении – проспект Абая, проспект Муканова, улицы Жамбыла и Байтурсынова.

№30: в западном направлении – проспект Сейфуллина, улица Тимирязева. В обратном направлении – улица Тимирязева, улица Желтоксан, проспект Абая, проспект Сейфуллина.

№34: в западном направлении – проспект Сейфуллина, улица Шевченко, проспект Муканова, проспект Абая. В обратном направлении – проспект Абая, проспект Муканова, улицы Жамбыла, Масанси, Кабанбай батыра, проспект Сейфуллина.

№44: в восточном направлении – улицы Жандосова, Муканова, Шевченко. В обратном направлении – улица Шевченко, улица Манаса.

№57: в западном направлении – проспект Абая, проспект Сейфуллина, улица Шевченко, проспект Муканова, проспект Абая. В обратном направлении – проспект Абая, улицы Муканова, Жамбыла, Масанси, Кабанбай батыра, Наурызбай батыра, проспект Абая.

№62: в западном направлении – проспект Сейфуллина, улица Шевченко, улицы Манаса и Жандосова, КП «Городская больница №12». В обратном направлении – от КП «Городская больница №12» по улицам Жандосова, Муканова, Жамбыла, Масанси, Кабанбай батыра, далее по проспекту Сейфуллина.

№65: в западном направлении – проспект Абая, проспект Сейфуллина, улица Шевченко, проспект Муканова, проспект Абая. В обратном направлении – проспект Абая, улицы Муканова, Жамбыла, Масанси, Кабанбай батыра, Наурызбай батыра, проспект Абая.

№66: в западном направлении – проспект Абая, улица Желтоксан, улица Шевченко, улица Муканова, улица Жандосова. В обратном направлении – улица Жандосова, улицы Муканова, Жамбыла, Масанси, Кабанбай батыра, Наурызбай батыра, проспект Абая.

№79: в западном направлении – проспект Абая, улица Желтоксан, улица Тимирязева. В обратном направлении – улица Тимирязева, улица Желтоксан, проспект Абая.

№90: в западном направлении – проспект Абая, проспект Сейфуллина, улица Шевченко, проспект Муканова, проспект Абая. В обратном направлении – проспект Абая, улицы Муканова, Жамбыла, Масанси, Кабанбай батыра, Наурызбай батыра, проспект Абая.

№92: в западном направлении – улица Желтоксан, улица Шевченко, проспект Муканова, проспект Абая. В обратном направлении – проспект Абая, улицы Муканова, Жамбыла, Масанси, Кабанбай батыра, Наурызбай батыра, проспект Абая.

№95: в западном направлении – улица Сатпаева, улица Желтоксан, улица Тимирязева, улица Байзакова, улица Жандосова. В обратном направлении – улица Жандосова, улица Манаса, улица Тимирязева, улица Желтоксан, улица Сатпаева.

№98: в западном направлении – улица Абылай хана, улица Шевченко, проспект Муканова, улица Жандосова. В обратном направлении – улица Жандосова, улицы Муканова, Жамбыла, Масанси, Кабанбай батыра, улица Абылай хана.

№118: в западном направлении – проспект Абая, проспект Сейфуллина, улица Шевченко, проспект Муканова, проспект Абая. В обратном направлении – проспект Абая, улицы Муканова, Жамбыла, Масанси, Кабанбай батыра, Наурызбай батыра, проспект Абая.

№120 и №120А: №120 в западном направлении пройдет по улицам Достык, Шевченко, проспекту Муканова и проспекту Абая. №120А в обратном направлении – по проспекту Абая, улицам Муканова, Жамбыла, Масанси, Кабанбай батыра и Достык.

№121: в западном направлении – улица Сатпаева, улица Желтоксан, улица Тимирязева, улица Байзакова, улица Жандосова. В обратном направлении – улица Жандосова, улица Манаса, улица Тимирязева, улица Желтоксан, улица Сатпаева.

№128: в западном направлении – проспект Абая, улица Желтоксан, улица Шевченко, проспект Муканова, проспект Абая. В обратном направлении – проспект Абая, улицы Муканова, Жамбыла, Масанси, Кабанбай батыра, Наурызбай батыра, проспект Абая.

№130: в западном направлении – улица Шашкина, улица Тимирязева, улица Байзакова, улица Бухар Жырау. В обратном направлении – улица Бухар Жырау, улица Манаса, улица Тимирязева.

№209, №210 и №224: в западном направлении – улица Байтурсынова, улица Шевченко, улица Муканова, улица Жамбыла. В обратном направлении – улица Жамбыла, улица Байтурсынова.

№211: в северном направлении – проспект Сейфуллина, проспект Абая, улица Желтоксан. В обратном направлении – улица Желтоксан, улица Сатпаева, проспект Сейфуллина.

Какие троллейбусы изменят схему

Изменения коснутся троллейбусных маршрутов №ТП5, ТП6, ТП7, ТП9, ТП19 и ТП25.

№ТП5: проспект Абая – улица Ауэзова – улица Гоголя – проспект Абылай хана. В обратном направлении – проспект Абылай хана – улица Гоголя – улица Ауэзова – проспект Абая.

№ТП6: в прямом направлении – улица Жандосова, улица Ауэзова, улица Гоголя, проспект Абылай хана. В обратном направлении – Алматы-2, проспект Абылай хана, улица Гоголя, улица Ауэзова, улица Сатпаева.

№ТП7: в прямом направлении – улица Тимирязева, улица Ауэзова, улица Гоголя, проспект Сейфуллина. В обратном направлении – проспект Сейфуллина, улица Гоголя, улица Ауэзова, улица Габдуллина, улица Манаса, улица Тимирязева.

№ТП9: в прямом направлении – улица Тимирязева, улица Ауэзова, улица Гоголя, улица Калдаякова, проспект Жибек Жолы. В обратном направлении – проспект Жибек Жолы, улица Пушкина, улица Гоголя, улица Ауэзова, улица Тимирязева.

№ТП19: в прямом направлении – проспект Абая, улица Ауэзова, улица Гоголя, улица Калдаякова, проспект Жибек Жолы. В обратном направлении – проспект Жибек Жолы, улица Пушкина, улица Гоголя, улица Ауэзова, проспект Абая.

№ТП25: в прямом направлении – проспект Абая, улица Ауэзова, улица Гоголя, ПКиО. В обратном направлении – ПКиО, улица Гоголя, улица Ауэзова, проспект Абая.

Когда вернутся обычные маршруты

Временные изменения будут действовать 14 августа 2026 года с 16:00 до 00:00.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки, учитывать изменения схем движения и возможное увеличение времени в пути.