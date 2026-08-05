Жители города Шардара Туркестанской области получили доступ к качественной питьевой воде благодаря проекту, реализованному за счет средств Специального государственного фонда.

На строительство социальных объектов в регионе из фонда было направлено 26,4 млрд тенге. По данным прокуратуры региона, всего запущено 28 из 30 запланированных проектов, еще два объекта планируется завершить до конца года.

Одним из самых значимых стал проект строительства Шардаринского группового водопровода. На первый этап работ выделили 16,5 млрд тенге, из которых 5 млрд тенге составили средства Спецфонда, а 11,5 млрд тенге – финансирование из республиканского бюджета.

В рамках проекта построили новый водопровод от участка Тама, установили насосные станции и современные водоочистные сооружения.

Теперь около 32 тысяч жителей Шардары могут пользоваться качественной питьевой водой. Для города это стало важным событием: ранее на протяжении почти 60 лет население получало воду из открытого источника – Шардаринского водохранилища.

Внедрение новых объектов за счет возвращенных активов стало одним из шагов по развитию социальной инфраструктуры региона и повышению качества жизни населения.

Ранее сообщалось, что более 3,5 тысячи жителей Восточно-Казахстанской области получили доступ к качественной питьевой воде благодаря средствам, возвращенным в государственный бюджет.

В регионе за счет этих средств реализованы семь социально значимых проектов – построены и реконструированы объекты здравоохранения и инфраструктуры водоснабжения.

Среди введенных в эксплуатацию объектов – новый многопрофильный больничный комплекс в Риддере, корпус для размещения аппарата МРТ в районе Алтай, врачебная амбулатория в селе Волчанка Шемонаихинского района, а также системы водоснабжения в селах Бозанбай, Асубулак, Отрадное и Большая Речка.

Как сообщили в прокуратуре, реализация проектов позволила повысить доступность медицинской помощи для жителей региона и обеспечить качественной питьевой водой более 3,5 тысячи человек.

В надзорном органе также отметили, что строительство еще одного социально значимого объекта продолжается и находится на постоянном контроле. Работы ведутся в соответствии с установленным порядком.

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