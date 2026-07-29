Более 3,5 тысячи жителей ВКО получили чистую воду за счет возвращенных активов

Свыше 3,5 тысячи жителей Восточно-Казахстанской области обеспечили качественной питьевой водой за счет возвращенных государству средств.

В регионе построены и реконструированы семь социально значимых объектов.

Какие объекты уже введены в эксплуатацию

Среди реализованных проектов – новый многопрофильный больничный комплекс в Риддере, корпус для размещения аппарата МРТ в районе Алтай, врачебная амбулатория в селе Волчанка Шемонаихинского района, а также объекты водоснабжения в селах Бозанбай, Асубулак, Отрадное и Большая Речка.

Что это даст жителям региона

По данным прокуратуры, реализация проектов позволила сделать медицинскую помощь более доступной, а также обеспечить качественной питьевой водой свыше 3,5 тысячи жителей Восточно-Казахстанской области.

Строительство остается на контроле

В надзорном органе сообщили, что строительство оставшегося социально значимого объекта находится на постоянном контроле надзорного органа. Там подчеркнули, что реализация проекта продолжается в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что в Балхаше отремонтировали аэропорт и модернизировали больницу за счет возвращенных активов.

Одним из ключевых направлений стало обновление системы здравоохранения города. Модернизация многопрофильной больницы позволила создать дополнительные возможности для диагностики и лечения пациентов. Медучреждение обслуживает не только жителей Балхаша, но и население Приозёрска, поселка Саяк, а также Шетского и Актогайского районов.

В рамках проекта в больнице построили новую пристройку, обновили приемное отделение, открыли современные операционные и установили высокотехнологичное оборудование –ангиограф, МРТ, КТ и нейрохирургический микроскоп.

Кроме того, в городе обновили детский реабилитационный центр, где смогут получать помощь дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, неврологическими заболеваниями и ДЦП. Центр оснастили современным оборудованием для физиотерапии, эрготерапии и восстановительного лечения.

Развитие социальной инфраструктуры за счет возвращенных активов стало одним из инструментов поддержки регионов и повышения качества жизни граждан.

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