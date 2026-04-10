В Казахстане по итогам первого квартала 2026 года обеспечен профицит производства электроэнергии, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в отрасли, за первые три месяца текущего года объем производства электроэнергии составил 33,7 млрд кВт·ч. При этом потребление достигло 33,6 млрд кВт·ч.

Таким образом, профицит генерации составил около 100 млн кВт·ч, что свидетельствует о сбалансированной работе энергосистемы и устойчивой динамике ключевых показателей.

Отмечается, что в 2026 году планируется дальнейшее наращивание энергетических мощностей. В частности, в стране намерены ввести в эксплуатацию 2,6 ГВт новых мощностей как в традиционной, так и в возобновляемой энергетике.

Речь идет о запуске четырех парогазовых установок, двух ветровых и четырех солнечных электростанций, а также расширении двух действующих объектов.

Ожидается, что реализация этих проектов позволит уже к концу первого квартала 2027 года полностью решить проблему энергодефицита в стране.

В перспективе к 2029 году Казахстан планирует выйти на устойчивый профицит электроэнергии, что обеспечит дополнительную стабильность энергосистемы и возможности для развития экономики.