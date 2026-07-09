3,5 млн теңге вывели мошенники через «помощников» в Астане
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В Астане полицейские задержали двух жителей столицы, которых подозревают в участии в мошеннической схеме с использованием банковских счетов и цифровых сервисов.
Поводом для расследования стало обращение 78-летней жительницы города, которая стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники представились сотрудниками государственных органов и банка и убедили женщину перевести свои сбережения на счета, которые они указали под предлогом "сохранения денежных средств".
Кроме того, пенсионерка по указанию мошенников продала золотые украшения, а вырученные деньги также перечислила на счета преступников.
Сотрудники полиции установили владельцев банковских счетов, на которые поступили средства потерпевшей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое жителей Астаны в возрасте 19 и 21 года.
Как выяснилось в ходе расследования, молодые люди за денежное вознаграждение предоставили мошенникам доступ к своим банковским счетам, мобильным телефонам и SIM-картам. Также они зарегистрировали на свое имя мобильные банковские приложения и аккаунты на криптовалютных биржах, которые в дальнейшем использовались в преступной схеме.
По данным полиции, на счет одного из задержанных поступил 1 миллион теңге, полученных преступным путем, а на счет второго – 2,5 миллиона теңге.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по факту дропперства. В настоящее время проводится досудебное расследование.
Правоохранители напоминают гражданам, что нельзя передавать посторонним лицам данные банковских карт, коды подтверждения, логины и пароли от мобильных приложений.
Также не следует соглашаться за вознаграждение открывать банковские счета на свое имя, оформлять SIM-карты или регистрировать финансовые сервисы для третьих лиц. Передача таких данных может привести к уголовной ответственности за участие в противоправных схемах.
Ранее сообщалось, что мошенники обналичили 400 млн теңге через дропперов в Казахстане.
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