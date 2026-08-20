Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Алматы задержали 41-летнюю женщину в одном из гостиничных комплексов города.

В ходе обыска съемной комнаты полицейские обнаружили два электронных весов, зип-пакеты, изоленту, упаковочные материалы, а также банку с веществом бежевого цвета с характерным запахом.

Изъятое вещество направлено на судебно-химическую экспертизу. Специалистам предстоит установить его состав и происхождение.

Кроме того, у задержанной изъяты три мобильных телефона.

Как сообщили в Департаменте полиции города, по данному факту возбуждено уголовное дело. Женщина задержана в установленном законом порядке.

«В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также возможных участников предполагаемого наркоканала», – говорится в сообщении.

Окончательная правовая оценка действиям задержанной будет дана по результатам расследования и экспертизы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Ранее в Атырауской области сотрудники полиции задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

При обыске автомобиля подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли 125 граммов запрещенного вещества. Кроме того, из оборудованного тайника на месте происшествия было изъято еще 81 грамм наркотика.

По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком альфа-PVP. Общий вес изъятой партии составил 206 граммов.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств и их аналогов.

Уголовное дело направлено в суд.

Также на длительные сроки были осуждены участники наркогруппировки в аптечной сети.

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