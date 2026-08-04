44 каналов поставки наркотиков ликвидировали в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Комитет национальной безопасности продолжает работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
С начала 2026 года правоохранители ликвидировали 33 международных и 11 региональных каналов поставки запрещенных веществ.
Какие результаты показала работа КНБ
За этот период сотрудники спецслужб пресекли деятельность трех подпольных нарколабораторий.
В ходе операций было изъято:
-
3,2 кг героина;
-
8 кг метамфетамина;
-
70,6 кг опия;
-
129,7 кг гашиша;
-
16 кг гашишного масла;
-
282 кг марихуаны;
-
156,5 кг конопли;
-
56,4 кг психотропных веществ;
-
около 20 тонн сырья маковой соломы;
-
более 3,8 тонн прекурсоров.
Сколько человек задержали
В рамках мероприятий по противодействию наркобизнесу задержаны 114 граждан Казахстана и 7 иностранцев, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков.
Кроме того, на территории сопредельных государств была пресечена деятельность 14 участников международных преступных группировок.
Международное сотрудничество
Совместно с компетентными органами других стран проведена 21 международная антинаркотическая операция.
Другая информация по данным делам не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана неоднократно выявляли факты незаконного посредничества при прохождении таможенных процедур и пересечении государственной границы.
В отдельных случаях фигуранты уголовных дел предлагали водителям и предпринимателям ускоренное оформление документов и беспрепятственное прохождение контрольных процедур за денежное вознаграждение.
Комитет национальной безопасности ранее заявлял о выявлении коррупционных схем на приграничных направлениях, связанных с незаконным получением денежных средств за решение вопросов при перемещении грузов через границу.
Читайте также:
Самое читаемое
- Заводы Carlsberg и PepsiCo строят в Алматинской области
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 4 августа
- Месси определился с будущим в сборной Аргентины
- Выложил видео с нарушениями в соцсетях: мотоциклист получил 10 суток ареста в Алматы
- Астанчанин четыре месяца караулил у дома бывшую сожительницу