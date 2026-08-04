Комитет национальной безопасности продолжает работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

С начала 2026 года правоохранители ликвидировали 33 международных и 11 региональных каналов поставки запрещенных веществ.

Какие результаты показала работа КНБ

За этот период сотрудники спецслужб пресекли деятельность трех подпольных нарколабораторий.

В ходе операций было изъято:

3,2 кг героина;

8 кг метамфетамина;

70,6 кг опия;

129,7 кг гашиша;

16 кг гашишного масла;

282 кг марихуаны;

156,5 кг конопли;

56,4 кг психотропных веществ;

около 20 тонн сырья маковой соломы;

более 3,8 тонн прекурсоров.

Фото: КНБ РК

Сколько человек задержали

В рамках мероприятий по противодействию наркобизнесу задержаны 114 граждан Казахстана и 7 иностранцев, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Кроме того, на территории сопредельных государств была пресечена деятельность 14 участников международных преступных группировок.

Международное сотрудничество

Совместно с компетентными органами других стран проведена 21 международная антинаркотическая операция.

Другая информация по данным делам не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана неоднократно выявляли факты незаконного посредничества при прохождении таможенных процедур и пересечении государственной границы.

В отдельных случаях фигуранты уголовных дел предлагали водителям и предпринимателям ускоренное оформление документов и беспрепятственное прохождение контрольных процедур за денежное вознаграждение.

Комитет национальной безопасности ранее заявлял о выявлении коррупционных схем на приграничных направлениях, связанных с незаконным получением денежных средств за решение вопросов при перемещении грузов через границу.

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