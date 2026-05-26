520 медиков работали без страховки в Атырауской области
Сегодня 2026, 15:43
Фото: BAQ.kz
В Кызылкогинском районе Атырауской области прокуратура выявила нарушение трудовых прав сотрудников районной больницы.
Проверка показала, что с 2025 года медицинское учреждение не оформляло обязательное страхование жизни и здоровья работников.
Выяснилось, что 520 сотрудников больницы работали без страховой защиты. Это означало, что в случае травмы или чрезвычайной ситуации они могли остаться без положенных выплат и социальных гарантий.
По акту надзорного органа трудовые и конституционные права медицинских работников восстановлены.
