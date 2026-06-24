55 алиментщиков уклонялись от выплат детям в Туркестанской области
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Прокуратура Сарыагашского района Туркестанской области провела анализ исполнения судебных актов о взыскании алиментов.
Установлено, что отдельные должники, будучи трудоспособными, умышленно не устраивались на работу и уклонялись от исполнения обязанностей по содержанию своих детей.
В результате принятых мер за последний год 50 должников были привлечены к административной ответственности по статье 669 Кодекса РК Об административных правонарушениях.
Кроме того, 5 должников, злостно уклонявшихся от уплаты алиментов и игнорировавших требования судебных решений, привлечены к уголовной ответственности по статье 139 УК Республики Казахстан.
В прокуратуре отмечают, что невыплата алиментов – это не только неисполнение судебного решения, но и нарушение прав ребенка.
Ранее алматинец пытался снизить алименты, скрыв автомобиль.
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