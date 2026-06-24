Прокуратура Сарыагашского района Туркестанской области провела анализ исполнения судебных актов о взыскании алиментов.

Установлено, что отдельные должники, будучи трудоспособными, умышленно не устраивались на работу и уклонялись от исполнения обязанностей по содержанию своих детей.

В результате принятых мер за последний год 50 должников были привлечены к административной ответственности по статье 669 Кодекса РК Об административных правонарушениях.

Кроме того, 5 должников, злостно уклонявшихся от уплаты алиментов и игнорировавших требования судебных решений, привлечены к уголовной ответственности по статье 139 УК Республики Казахстан.

В прокуратуре отмечают, что невыплата алиментов – это не только неисполнение судебного решения, но и нарушение прав ребенка.

Ранее алматинец пытался снизить алименты, скрыв автомобиль.

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