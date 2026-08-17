5,5 млрд тенге выделили на строительство школы в области Жетысу
Строительство планируется завершить до конца 2027 года.
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В области Жетысу за счет средств Специального государственного фонда строят новую общеобразовательную школу. На реализацию проекта направлено 5,5 млрд тенге, возвращенных в рамках работы по возврату незаконно приобретенных и выведенных из страны активов.
Где построят школу
Новую школу на 600 ученических мест возводят в селе Балпық би Көксуского района.
Необходимость строительства связана с ростом населения и увеличением нагрузки на действующие школы. Новый объект позволит обеспечить детей современной образовательной инфраструктурой рядом с местом проживания.
Завершить строительство планируется до конца 2027 года.
Сколько проектов финансируют
В рамках работы по возврату активов Правительство одобрило финансирование более 500 социальных проектов на общую сумму 610 млрд тенге.
Средства Специального государственного фонда направляются на строительство и модернизацию объектов образования, здравоохранения, спорта и коммунальной инфраструктуры по всей стране.
В сфере образования реализуется 17 проектов общей стоимостью 64,4 млрд тенге.
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