Правительство Казахстана выделило 6,5 млрд тенге на первый этап строительства новой футбольной арены в Актобе.

Проект реализуется в рамках поручения Главы государства по развитию футбола и модернизации спортивной инфраструктуры в регионах.

Новый стадион возводится в западной части Актобе на территории площадью 25 гектаров. Арена будет рассчитана на до 35 тысяч зрителей и станет одним из крупнейших спортивных объектов региона.

Проект предусматривает строительство пятиэтажного спортивного комплекса общей площадью более 80 тысяч квадратных метров. Стадион спроектирован в соответствии с требованиями 4-й категории УЕФА, что позволит проводить здесь матчи международного уровня.

На территории комплекса разместятся футбольное поле, зрительские трибуны, помещения для команд, представителей СМИ и необходимая спортивная инфраструктура.

Строительство пройдет в три этапа

Реализация проекта рассчитана на три этапа. Выделенные из резерва Правительства 6,5 млрд тенге направлены на первый этап строительства, который стартовал в текущем году.

Завершить основные строительные работы и ввести стадион в эксплуатацию планируется в сентябре 2028 года.

Новый стадион востребован городом

Необходимость строительства современной арены связана в том числе с высокой популярностью футбола в Актобе.

Действующий Центральный стадион города эксплуатируется с 1975 года и рассчитан примерно на 13 тысяч зрителей. При этом интерес болельщиков к домашним матчам футбольного клуба «Актобе» остается стабильно высоким. В отдельные дни количество желающих попасть на игры может втрое превышать вместимость существующей арены.

Новый стадион позволит увеличить число зрителей на матчах, принимать международные футбольные соревнования, а также проводить крупные спортивные, культурные и общественные мероприятия.

Кроме того, современная инфраструктура будет использоваться для подготовки молодых спортсменов и дальнейшего развития футбола в регионе.

Ранее сообщалось, что в Актау приступили к строительству стадиона на 10 тысяч зрителей.

На сегодняшний день на объекте ведутся земляные работы по разработке котлована, а также работы по обустройству и организации строительной площадки. На объекте задействован необходимый объем специальной техники. Работы ведутся в соответствии с производственным графиком.

Спортивный комплекс размещается на территории бывшей резиденции и занимает площадь 17,29 гектара. Основной стадион будет рассчитан на 10 тысяч зрителей. Футбольное поле размером 105×68 метров предусмотрено с натуральным газоном, системой подогрева и подземным дренажом. Стадион будет соответствовать 5-й категории Казахстанской федерации футбола и 4-й категории UEFA.

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