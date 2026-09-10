В Караганде жители нескольких районов почувствовали запах гари. Причиной стало возгорание кустарников и сухой травы в микрорайоне «Восток». На месте работают спасатели, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

Где произошло возгорание

Пожар зарегистрирован в районе имени Алихана Бокейхана, на участке Сахалин микрорайона «Восток».

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 7 гектаров.

Из-за направления ветра запах гари может ощущаться в разных частях Караганды.

Как тушат пожар

На месте работают 35 спасателей, задействовано 8 единиц техники.

Сотрудники экстренных служб проводят работы по локализации и ликвидации возгорания.

По информации ДЧС, пожар уже удалось локализовать.

Что говорят спасатели

Жителей города призывают сохранять спокойствие. Спасатели продолжают работать на месте и принимают необходимые меры для полной ликвидации возгорания.

В условиях жаркой и сухой погоды в регионе сохраняется высокий риск природных пожаров.

Специалисты напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности на природе: не оставлять непотушенные костры, окурки и другие источники огня на открытой территории.

Ранее сразу в двух районах Акмолинской области произошли природные пожары.

Вблизи станции 26-й разъезд Буландынского района произошло возгорание лесной подстилки на предварительной площади 5 гектаров. К тушению привлечены 100 человек личного состава и 21 единица техники ДЧС, МИО, УЛХ и подразделений «Ауыл құтқарушылары».

Также задействована авиация. Вертолёт АО Казавиаспас МЧС совершил 6 сливов и сбросил 18 тонн воды. Вертолёт Казавиалесохраны выполнил 22 слива, сбросив 13 тонн воды. Возгорание локализовано, продолжаются работы по его полной ликвидации.

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