7 гектаров сухой травы горят в Караганде: что известно
Жители почувствовали запах гари из-за возгорания сухой травы и кустарников.
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В Караганде жители нескольких районов почувствовали запах гари. Причиной стало возгорание кустарников и сухой травы в микрорайоне «Восток». На месте работают спасатели, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.
Где произошло возгорание
Пожар зарегистрирован в районе имени Алихана Бокейхана, на участке Сахалин микрорайона «Восток».
По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 7 гектаров.
Из-за направления ветра запах гари может ощущаться в разных частях Караганды.
Как тушат пожар
На месте работают 35 спасателей, задействовано 8 единиц техники.
Сотрудники экстренных служб проводят работы по локализации и ликвидации возгорания.
По информации ДЧС, пожар уже удалось локализовать.
Что говорят спасатели
Жителей города призывают сохранять спокойствие. Спасатели продолжают работать на месте и принимают необходимые меры для полной ликвидации возгорания.
В условиях жаркой и сухой погоды в регионе сохраняется высокий риск природных пожаров.
Специалисты напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности на природе: не оставлять непотушенные костры, окурки и другие источники огня на открытой территории.
Ранее сразу в двух районах Акмолинской области произошли природные пожары.
Вблизи станции 26-й разъезд Буландынского района произошло возгорание лесной подстилки на предварительной площади 5 гектаров. К тушению привлечены 100 человек личного состава и 21 единица техники ДЧС, МИО, УЛХ и подразделений «Ауыл құтқарушылары».
Также задействована авиация. Вертолёт АО Казавиаспас МЧС совершил 6 сливов и сбросил 18 тонн воды. Вертолёт Казавиалесохраны выполнил 22 слива, сбросив 13 тонн воды. Возгорание локализовано, продолжаются работы по его полной ликвидации.
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