В Карагандинской области планируют активнее развивать экологический туризм. Главными туристическими точками региона могут стать два природных парка – Каркаралинский государственный национальный природный парк и Национальный парк Буйратау.

Перспективы для инвесторов и меры государственной поддержки обсудили на встрече на площадке Палаты предпринимателей «Атамекен».

Где бизнес может развивать туризм

Для предпринимателей особенно интересны две из четырех функциональных зон национального парка – рекреационная и зона ограниченной хозяйственной деятельности.

В рекреационной зоне можно создавать туристические маршруты, пешие, конные и комбинированные тропы. Земельные участки предоставляются сроком до пяти лет. На них разрешено размещать временные объекты – палаточные лагеря, глэмпинги, кемпинги и другие некапитальные сооружения.

«В рекреационной зоне можно создавать туристические маршруты, пешие, конные и комбинированные тропы. Участки предоставляются на пять лет для размещения временных объектов – палаточных лагерей, глэмпингов, кемпингов и других некапитальных сооружений», – рассказал руководитель Каркаралинского государственного национального парка Руслан Тулепбаев.

Акимат Карагандинской области

Где можно строить крупные объекты

Более масштабные проекты планируют реализовывать в зоне ограниченной хозяйственной деятельности. Здесь земельные участки предоставляются на срок до 25 лет.

Предпринимателям разрешено капитальное строительство – в том числе экоотелей, зон отдыха и других объектов туристической инфраструктуры.

Кто поможет с инфраструктурой

Одним из основных препятствий для развития туризма остается высокая стоимость инженерных коммуникаций. В регионе эту проблему намерены частично решать за счет бюджетных средств.

Государство берет на себя расходы по подведению необходимых коммуникаций к инвестиционным проектам.

«Сегодня самая затратная часть любой сферы туризма – инженерная инфраструктура. Инвесторы заходят со своими проектами, а водоснабжение, электричество, интернет мы подводим за счет средств местного бюджета. Взамен получаем новые инвестиционные проекты, рабочие места и развитие туристической отрасли», – отметила руководитель управления туризма Ирина Любарская.

Акимат Карагандинской области

Какой проект планируют реализовать у горы Бұғылы

Один из примеров такого подхода – проект рекреационной зоны «Бұғылы», расположенной у подножия одноименной горы.

На территории площадью 75 гектаров планируют создать крупный туристический комплекс, который объединит экологический и этнокультурный отдых с активными видами развлечений.

Проект включает пять функциональных зон: экотуризм, этноаул, парк развлечений, дом отдыха и горнолыжный комплекс. Также здесь планируется строительство гостиниц, пансионатов, глэмпингов, ресторанов и 56 гостевых домов.

Акимат Карагандинской области

Какие меры поддержки доступны предпринимателям

Для бизнеса действуют инструменты государственной поддержки. В частности, предусмотрено возмещение части затрат на строительство туристических объектов, создание санитарно-гигиенических узлов, приобретение туристических автобусов и горнолыжного оборудования.

Помощь инвесторам оказывает и управление туризма. Для предпринимателей разработан инвестиционный гид, где собрана информация о свободных земельных участках и объектах, которые предлагаются к продаже.

«Мы создали инвестиционный гид по туризму, где собрали информацию о свободных земельных участках и объектах, которые предприниматели готовы продать. Аккумулировали эти предложения с их согласия и открыты к новым проектам. Также постоянно помогаем бизнесу развиваться в сфере туризма, содействуем в решении вопросов и поиске возможностей для удешевления проектов за счет государственной поддержки», – отметила Ирина Любарская.

Почему регион интересен для круглогодичного туризма

Еще одним преимуществом Каркаралинского региона является возможность развивать туризм в течение всего года. Это создает дополнительные возможности для инвесторов и предпринимателей, которые планируют запускать туристические проекты в регионе.

Ранее сообщалось, что в Каркаралинске действует около 40 зон отдыха, и их число продолжает расти. Параллельно обновляется сам город – благоустраиваются улицы и общественные пространства.

Развиваются и новые форматы отдыха. В Каркаралинском национальном парке открывается этно-лагерь Qarqaraly Go, где дети смогут жить в юртах среди сосново-берёзового леса, знакомиться с традициями и проводить лето без гаджетов.

Концепция проекта "Подарите ребёнку лето без гаджетов". В программе – походы, конные прогулки, спорт и творчество. За лето планируется несколько смен.

Развивается и придорожный сервис: рядом с городом строится мотель на 40 номеров, который сможет принимать до 5 тысяч туристов в год.

Читайте также: