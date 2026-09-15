В Жаркаинском районе Акмолинской области погашена задолженность по заработной плате перед 66 работниками коммунального предприятия.

Как выявили задолженность

Прокуратура региона провела анализ соблюдения законодательства в сфере оплаты труда.

В ходе проверки установлено, что ГКП на ПХВ «Коммунсервис» имело задолженность по заработной плате перед 66 сотрудниками.

Общая сумма задолженности составила 7,5 млн тенге.

Как защитили права работников

По результатам прокурорского надзора задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

Таким образом, восстановлены конституционные права 66 сотрудников на своевременное получение заработной платы.

В надзорном органе сообщили, что соблюдение требований трудового законодательства находится на постоянном контроле прокуратуры Жаркаинского района.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области восстановили права 37 предпринимателей, перед которыми образовалась задолженность за поставленные товары и оказанные услуги.

Прокуратура района Алтай ВКО в ходе проверки соблюдения прав субъектов бизнеса выявила нарушения в деятельности КГП на ПХВ "Межрайонная больница района Алтай".

Как выяснилось, медицинское учреждение несвоевременно исполняло обязательства перед поставщиками – не была погашена задолженность за уже поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги.

По результатам прокурорского реагирования больница полностью рассчиталась с предпринимателями. Общая сумма погашенной задолженности составила 106,47 млн теңге.

Принятые меры позволили восстановить права 37 представителей бизнеса и обеспечить своевременное исполнение обязательств государственного предприятия.

Также в Алматинской области выплатили 487 млн теңге задержанной зарплаты.

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