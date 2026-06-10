751 грант выделен на подготовку специалистов водного хозяйства в Казахстане
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На 2026–2027 учебный год для абитуриентов, поступающих на водные специальности в казахстанские вузы, предусмотрен 751 образовательный грант.
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел совещание по вопросам подготовки кадров для водной отрасли.
Так, по специальностям "Гидромелиорация" и "Водоснабжение и водоотведение" выделено по 100 грантов.
На направление "Гидротехническое строительство и управление водными ресурсами" предусмотрено 215 грантов. Больше всего грантов – 336 выделено по специальности "Водные ресурсы и водопользование". Из них 286 предназначены для полного обучения и 50 – для сокращенной формы.
При этом в указанные цифры не входят целевые гранты, количество которых вузы определяют самостоятельно. Окончательные данные по ним станут известны до конца месяца.
По информации министерства, сегодня по водным специальностям в вузах страны обучаются 2629 студентов. Из них 2393 человека получают образование на бакалавриате, причем 1106 студентов поступили на первый курс в прошлом году. Еще 126 человек обучаются в магистратуре и 110 – в докторантуре.
Министр отметил важность качественного прохождения студентами производственной практики в филиалах РГП "Казводхоз". Для этого министерство заключило меморандумы со всеми вузами и колледжами, которые готовят специалистов водной отрасли.
По словам Нуржана Нуржигитова, выпускников должны активно трудоустраивать "Казводхоз", Информационно-аналитический центр водных ресурсов, Национальная гидрогеологическая служба, Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства, а также структурные подразделения министерства.
Кроме того, глава ведомства поручил определить кадровую потребность водной отрасли на ближайшие пять лет и оценить, достаточно ли выделяемых образовательных грантов. Этот вопрос планируется проработать совместно с Министерством науки и высшего образования и высшими учебными заведениями.
Ранее лучшие срочники Нацгвардии получили гранты на обучение.
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