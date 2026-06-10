751 грант выделен на подготовку специалистов водного хозяйства в Казахстане

На 2026–2027 учебный год для абитуриентов, поступающих на водные специальности в казахстанские вузы, предусмотрен 751 образовательный грант.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел совещание по вопросам подготовки кадров для водной отрасли.

Так, по специальностям "Гидромелиорация" и "Водоснабжение и водоотведение" выделено по 100 грантов.

На направление "Гидротехническое строительство и управление водными ресурсами" предусмотрено 215 грантов. Больше всего грантов – 336 выделено по специальности "Водные ресурсы и водопользование". Из них 286 предназначены для полного обучения и 50 – для сокращенной формы.

При этом в указанные цифры не входят целевые гранты, количество которых вузы определяют самостоятельно. Окончательные данные по ним станут известны до конца месяца.

По информации министерства, сегодня по водным специальностям в вузах страны обучаются 2629 студентов. Из них 2393 человека получают образование на бакалавриате, причем 1106 студентов поступили на первый курс в прошлом году. Еще 126 человек обучаются в магистратуре и 110 – в докторантуре.

Министр отметил важность качественного прохождения студентами производственной практики в филиалах РГП "Казводхоз". Для этого министерство заключило меморандумы со всеми вузами и колледжами, которые готовят специалистов водной отрасли.

По словам Нуржана Нуржигитова, выпускников должны активно трудоустраивать "Казводхоз", Информационно-аналитический центр водных ресурсов, Национальная гидрогеологическая служба, Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства, а также структурные подразделения министерства.

Кроме того, глава ведомства поручил определить кадровую потребность водной отрасли на ближайшие пять лет и оценить, достаточно ли выделяемых образовательных грантов. Этот вопрос планируется проработать совместно с Министерством науки и высшего образования и высшими учебными заведениями.

Ранее лучшие срочники Нацгвардии получили гранты на обучение.

Читайте также: