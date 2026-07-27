Аграриям Казахстана возместят часть затрат на дроны и опрыскиватели

В Казахстане предусмотрено субсидирование 25% расходов на приобретение дронов и вентиляторных опрыскивателей. Об этом на брифинге СЦК сообщил председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК Сакен Каныбеков, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам председателя комитета, мера направлена на ускоренное техническое перевооружение фитосанитарной отрасли и внедрение современных технологий обработки сельскохозяйственных территорий.

Для мониторинга саранчовых вредителей также разработали приложение FITOCENTRE. Система позволяет отслеживать фитосанитарную обстановку и отображать процессы обработки территорий.

«Принятые меры позволили повысить производительность работ, сократить сроки проведения химических обработок, обеспечить более эффективное использование бюджетных средств и повысить качество проводимых защитных мероприятий», - сообщил Сакен Каныбеков.

Казахстан также участвует в реализации соглашения стран СНГ по борьбе с саранчой. Взаимодействие государств направлено на координацию действий и предотвращение трансграничной миграции вредителей.

Сейчас в регионах продолжается плановый фитосанитарный мониторинг сельскохозяйственных угодий. После его завершения специалисты определят прогнозируемые объемы защитных мероприятий на 2027 год.

Ранее BAQ.KZ сообщал, что по состоянию на 9 июля обработка против саранчовых вредителей была проведена на 1,7 млн гектаров, или 76,2% запланированной площади. Для обследования и химической обработки территорий фитосанитарная служба получила 103 беспилотника.

К 21 июля защитные мероприятия в Казахстане завершили. В Минсельхозе отмечали, что благодаря раннему выявлению и локализации очагов площадь химических обработок сократилась с 3,1 млн до 1,8 млн гектаров. Внедрение единого формата закупок позволило сэкономить почти 2 млрд тенге бюджетных средств.

Кроме того, в Туркестанской области испытали биологический препарат против мароккской саранчи, созданный на основе энтомопатогенного гриба. На пятый день после обработки смертность насекомых достигла 70–80%, а к девятому дню в опытных группах погибла вся саранча. Испытания препарата планируют продолжить в других регионах страны.