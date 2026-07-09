В Казахстане от саранчи обработали уже 1,7 млн гектаров сельхозугодий

Работы по защите сельхозугодий продолжаются во всех регионах страны, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства сельского хозяйства, на 9 июля химическая обработка против саранчовых вредителей проведена уже на 1,7 млн гектаров, что составляет 76,2% от запланированной площади.

В ведомстве сообщили, что работы идут по графику, а все необходимые меры для защиты посевов принимаются в полном объеме.

В этом году в Казахстане планируется обработать 2,2 млн гектаров сельхозугодий. Это почти на 30% меньше, чем в 2024 году. В Минсельхозе объясняют сокращение тем, что система борьбы с вредителями стала более эффективной. В частности, была внедрена единая система закупки услуг, что позволило лучше организовать работы и эффективнее использовать бюджетные средства.

Также увеличилось количество техники. После пересмотра нормативов в обработке теперь задействовано 556 единиц техники, что на 25% больше, чем годом ранее.

Кроме того, фитосанитарная служба получила 103 беспилотника. Из них 57 дронов используются для обследования территорий, а 46 – непосредственно для химической обработки полей.

Для повышения эффективности борьбы с вредителями также внедрено мобильное приложение FITOCENTRE. Совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) реализуется проект по использованию цифровых технологий, искусственного интеллекта и беспилотников для мониторинга и борьбы с саранчой.

Напомним, по состоянию на 11 июня, обработано порядка 954 тыс. га, что составляет 43% от прогнозируемой площади. Отмечается, что работы по защите посевов продолжаются в плановом порядке, а все необходимые меры принимаются своевременно и в полном объеме.

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