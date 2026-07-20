Актюбинец перевел миллион тенге с чужого телефона во время застолья

В Актюбинской области 41-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как во время застолья перевел 1 миллион тенге с банковского счета знакомого на свой счет.

По данным Департамента полиции региона, во время совместного употребления алкоголя мужчина воспользовался тем, что владелец смартфона отвлекся на общение. Он взял чужой телефон, зашел в банковское приложение и перевел деньги.

О пропаже средств потерпевший узнал только через несколько дней, когда проверил историю банковских операций. Установив, что перевод он не совершал, мужчина обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Во время допроса мужчина признал свою вину и сообщил, что уже потратил полученные деньги на личные нужды.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье о краже.

В ведомстве напомнили гражданам о необходимости внимательно относиться к безопасности личных данных. Современный смартфон дает доступ не только к контактам и переписке, но и к банковским счетам, поэтому не стоит оставлять устройства без присмотра даже среди знакомых.

Ранее сообщалось, что астанчанин оформил кредит по чужим данным на 1,4 млн тенге.

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