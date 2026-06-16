Актюбинке пообещали государственный грант за 400 тысяч тенге

В Актобе 35-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

По ее словам, в апреле во время встречи в одной из городских кофеен знакомая предложила помочь в получении государственного гранта за денежное вознаграждение.

Доверившись обещаниям, женщина передала 400 тысяч тенге. Однако обещанная помощь оказана не была, а деньги ей не вернули.

В ходе оперативных мероприятий была установлена и доставлена в полицию 32-летняя подозреваемая. По предварительным данным, полученные средства она потратила на личные нужды.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам мошенничества.

Правоохранители напоминают, что государственные гранты, субсидии и социальные выплаты предоставляются только через уполномоченные органы и в установленном законом порядке. Предложения "ускорить" процесс за деньги часто являются признаком мошенничества.

Ранее сообщалось, что судят актюбинца за мошенничество под предлогом трудоустройства в шахту.

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