Актюбинке пообещали государственный грант за 400 тысяч тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актобе 35-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.
По ее словам, в апреле во время встречи в одной из городских кофеен знакомая предложила помочь в получении государственного гранта за денежное вознаграждение.
Доверившись обещаниям, женщина передала 400 тысяч тенге. Однако обещанная помощь оказана не была, а деньги ей не вернули.
В ходе оперативных мероприятий была установлена и доставлена в полицию 32-летняя подозреваемая. По предварительным данным, полученные средства она потратила на личные нужды.
По данному факту проводится досудебное расследование по признакам мошенничества.
Правоохранители напоминают, что государственные гранты, субсидии и социальные выплаты предоставляются только через уполномоченные органы и в установленном законом порядке. Предложения "ускорить" процесс за деньги часто являются признаком мошенничества.
Ранее сообщалось, что судят актюбинца за мошенничество под предлогом трудоустройства в шахту.
Читайте также:
Самое читаемое
- Левый берег Астаны на пять дней останется без горячей воды: опубликован список адресов
- Минимальная зарплата может вырасти до 150 тысяч: как это повлияет на население и бизнес
- В Актобе открываются новые общественные пространства
- В МИД прокомментировали расследование смерти бывшей судьи Айгуль Сайлыбаевой
- "Условное наказание неприемлемо": обвиняемый в смертельном ДТП в Алматы сделал заявление