Актюбинца затолкали в багажник после дорожной перепалки

В Центр оперативного управления по номеру 102 поступило сообщение о похищении человека.

По данным городского Департамента полиции, несколько мужчин насильно посадили мужчину в багажник автомобиля и скрылись.

Как выяснилось, причиной произошедшего стал дорожный конфликт. Предварительно установлено, что между потерпевшим и водителем автомобиля произошла словесная перепалка после того, как пешеход сделал водителю замечание на дороге.

Как развивались события

Момент похищения удалось зафиксировать видеорегистратору проезжавшего автомобиля. Эта запись стала одним из материалов, которые изучили сотрудники полиции при расследовании.

По предварительным данным, позже подозреваемые приехали к дому потерпевшего и стали его ждать. Когда мужчина отправился по своим делам на такси, они перегородили дорогу, остановили машину и силой вытащили его из салона.

После этого мужчину поместили в багажник автомобиля Lexus.

Задержание

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при поддержке бойцов спецподразделения задержали автомобиль Lexus, в котором находились предполагаемые участники преступления.

По факту похищения человека начато досудебное расследование. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что словесная перепалка закончилась тяжелым ранением в Алматы.

Сообщение о ножевом ранении поступило в экстренные службы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего с ранением грудной клетки.

Как сообщили в Департаменте полиции города, патрульный экипаж «Буран-405» вскоре задержал предполагаемого нападавшего.

По предварительным данным, между мужчинами ранее уже возникал конфликт. Через несколько дней спор продолжился и завершился применением ножа.

Установлено, что задержанный входил в состав бригады, занимавшейся демонтажем старого здания. Пострадавший, по данным полиции, является жителем одного из соседних домов.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также мотивы конфликта.

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