Словесная перепалка закончилась тяжелым ранением в Алматы

В Бостандыкском районе города Алматы задержан мужчина, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью.

Сообщение о ножевом ранении поступило в экстренные службы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего с ранением грудной клетки.

На место прибыли сотрудники полиции.

Как сообщили в Департаменте полиции города, патрульный экипаж «Буран-405» вскоре задержал предполагаемого нападавшего.

По предварительным данным, между мужчинами ранее уже возникал конфликт. Через несколько дней спор продолжился и завершился применением ножа.

Установлено, что задержанный входил в состав бригады, занимавшейся демонтажем старого здания. Пострадавший, по данным полиции, является жителем одного из соседних домов.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также мотивы конфликта.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Следователи проводят необходимые мероприятия, включая поиск предполагаемого орудия преступления.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Также сообщалось, что спор на парковке перерос в поножовщину в Алматы.

Инцидент произошел на парковке одного из торговых домов в Бостандыкском районе. По предварительным данным, между будущими родственниками вспыхнула ссора, во время которой один из участников нанес другому ножевое ранение.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции по горячим следам. Нож, предположительно использованный при нападении, обнаружили и изъяли в салоне его автомобиля. Он приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее мужчина с ножом напал на бригаду скорой помощи в Павлодаре.

Читайте также: