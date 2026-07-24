В Ханчжоу (Китай) продолжается этап Кубка мира по пулевой стрельбе.

В соревнованиях по стрельбе из винтовки из трех положений с дистанции 50 метров лучшей среди казахстанок стала бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года Александра Ле.

Она заняла 11-е место, остановившись в одном шаге от первой десятки.

Также в этой дисциплине выступили:

София Шульженко – 26-е место ;

; Елизавета Безрукова – 42-е;

Арина Малиновская – 43-е.

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