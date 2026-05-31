Алимханулы отправится за границу для подготовки к поединку
Об этом он сообщил в своем Instagram.
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы сообщил о начале подготовки к следующему бою.
По словам Алимханулы, в ближайшие дни он планирует отправиться за границу для проведения полноценного учебно-тренировочного сбора.
"Я уже начал подготовку к предстоящему бою. Если всё сложится удачно, в ближайшие дни мы отправимся за границу для проведения большого учебно-тренировочного сбора. Перед нами стоит большая цель. Мы продолжим наш путь к созданию истории. Мы приложим все силы, чтобы оправдать это доверие и вновь высоко поднять наш голубой флаг!", – сообщил он.
Напомним, в декабре прошлого года в допинг-пробе казахстанского боксёра были обнаружены следы запрещённого вещества мельдоний. По итогам расследования установлено, что препарат мог попасть в организм спортсмена непреднамеренно — во время лечения в одной из клиник Казахстана после апрельского поединка.
Несмотря на это, Всемирная боксёрская организация (WBO) сохранила за Алимханулы чемпионский титул, однако отстранила его от боёв до 2 декабря 2026 года.
Теперь боксёр подал официальную апелляцию на это решение. По данным Boxing Social, в команде спортсмена растёт оптимизм – там рассчитывают, что WBO пересмотрит вердикт и позволит чемпиону вернуться на ринг раньше срока.
Сам Жанибек также подогрел интерес болельщиков недавним постом в соцсети X. Он намекнул на скорое возвращение, поблагодарил фанатов за поддержку и подчеркнул, что намерен продолжить путь к объединению всех чемпионских поясов в среднем весе, отдельно выразив уважение WBO.
Ранее чемпион мира WBO из Казахстана опубликовал в Instagram видео из тренировочного зала, где показал начало своей подготовки.
