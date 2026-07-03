Необычную клумбу нашли на дачном участке в Актобе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Актюбинские полицейские выявили факт незаконного выращивания наркосодержащих растений.
По данным Департамента полиции региона, на территории дачного участка, принадлежащего 69-летнему жителю города, были обнаружены 67 кустов мака. Растения выращивались на цветочной клумбе.
Все кусты изъяты. По данному факту начато досудебное расследование по статье о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.
В полиции напомнили, что законодательством Республики Казахстан запрещено незаконное выращивание растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. За такие действия предусмотрена ответственность, а незнание закона не освобождает от неё.
Ранее были осуждены участники наркогруппировки в аптечной сети на длительные сроки.
Читайте также:
Самое читаемое
- Полицейский всю ночь искал пропавшую школьницу и нашел ее в степи
- Ливни, угроза селя и тревога жителей: что происходило в Алматы последние сутки
- Эксперты объяснили, стоит ли казахстанцам переводить все пенсионные накопления частным управляющим
- В Атырау 150 человек оштрафовали за закрытое лицо
- Пять боксеров из Казахстана остаются первыми в мировом рейтинге