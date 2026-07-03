Необычную клумбу нашли на дачном участке в Актобе

Актюбинские полицейские выявили факт незаконного выращивания наркосодержащих растений.

По данным Департамента полиции региона, на территории дачного участка, принадлежащего 69-летнему жителю города, были обнаружены 67 кустов мака. Растения выращивались на цветочной клумбе.

Все кусты изъяты. По данному факту начато досудебное расследование по статье о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.

В полиции напомнили, что законодательством Республики Казахстан запрещено незаконное выращивание растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. За такие действия предусмотрена ответственность, а незнание закона не освобождает от неё.

Ранее были осуждены участники наркогруппировки в аптечной сети на длительные сроки.

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