Алматинец подозревается в подготовке наркотиков к сбыту

В Алматы полицейские пресекли незаконное хранение и возможную подготовку к сбыту крупной партии наркотических средств.

Как сообщили в Polisia.kz, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. При обыске у него и по месту проживания правоохранители обнаружили и изъяли наркотические вещества – экстракт каннабиса, марихуану и гашиш. Общий вес изъятого превысил 3 килограмма.

Помимо самих запрещённых веществ, были найдены электронные весы, оборудование для вакуумной упаковки и различные упаковочные материалы. По оценке полиции, это может указывать не только на хранение, но и на возможную фасовку наркотиков с целью их дальнейшего распространения.

Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование.

Следствие устанавливает все обстоятельства дела и возможные каналы поступления запрещённых веществ.

