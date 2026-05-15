Алматинец подозревается в подготовке наркотиков к сбыту
Его задержали правоохранители.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы полицейские пресекли незаконное хранение и возможную подготовку к сбыту крупной партии наркотических средств.
Как сообщили в Polisia.kz, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. При обыске у него и по месту проживания правоохранители обнаружили и изъяли наркотические вещества – экстракт каннабиса, марихуану и гашиш. Общий вес изъятого превысил 3 килограмма.
Помимо самих запрещённых веществ, были найдены электронные весы, оборудование для вакуумной упаковки и различные упаковочные материалы. По оценке полиции, это может указывать не только на хранение, но и на возможную фасовку наркотиков с целью их дальнейшего распространения.
Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование.
Следствие устанавливает все обстоятельства дела и возможные каналы поступления запрещённых веществ.
Ранее сообщалось, что братья устроили наркозавод на окраине Арыси.
Читайте также:
Самое читаемое
- "Подаем иск в суд Астаны": вернутся ли камеры "Сергек" на улицы Костаная?
- Первая леди Турции открыла экологическую лабораторию в Казахстане
- Мигранты из Центральной Азии устроили массовую драку в России
- Экспорт падает, импорт растет: как меняется торговля Казахстана с Россией
- Акимат против дачников: скандал из-за газа набирает обороты в Костанае