Амнистия сократила срок брату Куандыка Бишимбаева
Брат экс-министра выйдет раньше срока.
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Брат бывшего министра нацэкономики Казахстана выйдет на свободу раньше: Степногорский городской суд рассмотрел прошение Бахытжана Байжанова о сокращении срока наказания в рамках амнистии, передает BAQ.KZ.
Суд сократил срок наказания на треть.
По приговору Байжанов должен был отбывать наказание до 18 июля 2027 года, однако теперь срок будет уменьшен на 8 месяцев и 8 дней, и он сможет выйти в ноябре 2026‑го.
В решении суда важную роль сыграли следующие обстоятельства:
- положительная характеристика от администрации колонии;
- полное погашение исковых требований;
- первая положительная степень поведения;
- два поощрения в ходе отбывания наказания.
Отмечается, что приговором суда взысканные с Б. принудительный платеж и процессуальные издержки возмещены в полном объеме.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Брат осуждённого экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева — Бахытжан Байжанов — подал заявление о сокращении срока наказания в рамках амнистии в начале июля.
Ранее адвокат Газиз Ынтыкбаев заявлял, что в случае применения амнистии срок заключения Байжанова может быть сокращен на треть — примерно на восемь месяцев.
Байжанов был признан судом виновным в сокрытии преступления после убийства Салтанат Нукеновой. Его брата Куандыка Бишимбаева признали виновным в убийстве и приговорили к 24 годам лишения свободы.
31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в ресторане "Бао" в Астане.
Закон об амнистии вступил в силу в июле 2025 года и предусматривает смягчение наказаний для ряда категорий осужденных.
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