Брат бывшего министра нацэкономики Казахстана выйдет на свободу раньше: Степногорский городской суд рассмотрел прошение Бахытжана Байжанова о сокращении срока наказания в рамках амнистии, передает BAQ.KZ.

Суд сократил срок наказания на треть.

По приговору Байжанов должен был отбывать наказание до 18 июля 2027 года, однако теперь срок будет уменьшен на 8 месяцев и 8 дней, и он сможет выйти в ноябре 2026‑го.

В решении суда важную роль сыграли следующие обстоятельства:

положительная характеристика от администрации колонии;

полное погашение исковых требований;

первая положительная степень поведения;

два поощрения в ходе отбывания наказания.

Отмечается, что приговором суда взысканные с Б. принудительный платеж и процессуальные издержки возмещены в полном объеме.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Брат осуждённого экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева — Бахытжан Байжанов — подал заявление о сокращении срока наказания в рамках амнистии в начале июля.

Ранее адвокат Газиз Ынтыкбаев заявлял, что в случае применения амнистии срок заключения Байжанова может быть сокращен на треть — примерно на восемь месяцев.

Байжанов был признан судом виновным в сокрытии преступления после убийства Салтанат Нукеновой. Его брата Куандыка Бишимбаева признали виновным в убийстве и приговорили к 24 годам лишения свободы.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в ресторане "Бао" в Астане.

Закон об амнистии вступил в силу в июле 2025 года и предусматривает смягчение наказаний для ряда категорий осужденных.