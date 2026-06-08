Амнистию признали неприменимой в деле рецидивистки в Темиртау

В Карагандинской области пересмотрено уголовное дело в отношении женщины, ранее осуждённой за мошенничество, которая в период отбывания наказания совершила новые аналогичные преступления.

По данным Генеральной прокуратуры, осуждённая размещала в Instagram объявления о продаже женской одежды, получала от граждан предоплату, однако товар не отправляла и распоряжалась деньгами по своему усмотрению.

Темиртауский городской суд признал её виновной и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Позднее апелляционная инстанция применила к осуждённой Закон "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" и сократила срок до 2 лет 4 месяцев.

Однако при проверке судебных актов установлено, что такое решение принято с нарушением закона. Амнистия не распространяется на лиц, совершивших умышленное преступление в период отбывания наказания по предыдущему приговору.

После протеста прокуратуры решение о применении амнистии отменено. Окончательный срок наказания оставлен прежним – 3 года 6 месяцев лишения свободы.

В ведомстве отметили, что амнистия является актом гуманизма, однако не освобождает от ответственности тех, кто вновь совершает умышленные преступления.

Ранее амнистированный должник по алиментам вновь оказался за решёткой в ЗКО.

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