Аренда квартиры на сутки закончилась арестом: что произошло
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Оперативники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматы задержали мужчину в Алмалинском районе.
По информации правоохранителей, при нем обнаружили 53 свертка, а в арендованной квартире – около 100 граммов порошкообразного вещества.
Где нашли свертки
Мужчину задержали на лестничной площадке одного из жилых домов. Во время личного обыска полицейские обнаружили в кармане его брюк 53 свертка, тщательно перемотанных изолентой.
Кроме того, правоохранители провели обыск в съемной квартире, которую мужчина арендовал всего за сутки до задержания.
Что обнаружили в квартире
В жилище оперативники нашли еще около 100 граммов порошкообразного вещества, а также упаковочный материал и электронные весы.
Изъятое вещество направили на судебно-химическую экспертизу. Специалистам предстоит установить его состав и точную массу.
Полиция также выясняет происхождение вещества и возможную роль задержанного в его незаконном обороте.
Что известно о задержанном
По данным ведомства, мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, в том числе в связи с фактами краж чужого имущества.
По факту обнаружения вещества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.
Расследование продолжается.
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Ранее сообщалось, что наркосеть с закладками в пяти городах координировали из-за рубежа.
По материалам дела, организатор обеспечивал поставку синтетических наркотиков, распределял роли между участниками и отправлял им координаты тайников.
Он же, как считают следователи, контролировал выполнение поручений и рассчитывался с участниками через криптовалюту.
Закладки, предварительно, оборудовали в Талдыкоргане, Алматы, Конаеве, Каскелене и Павлодаре.
Во время следственных и оперативных мероприятий изъяли свертки с порошкообразным веществом. Предположительно, речь идет о мефедроне. Точный состав должна установить судебная экспертиза.
Следователи забрали и другие вещества, мобильные телефоны с данными, которые могут иметь доказательственное значение, и сведения о расчетах через криптовалютный кошелек Exodus.
По выявленным фактам расследуются уголовные дела по статье 297 УК РК.
Теперь правоохранители устанавливают личность организатора и его местонахождение, каналы поставки наркотиков и других возможных участников схемы.
Досудебное расследование находится на контроле прокуратуры области Жетысу.
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