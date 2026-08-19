Оперативники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматы задержали мужчину в Алмалинском районе.

По информации правоохранителей, при нем обнаружили 53 свертка, а в арендованной квартире – около 100 граммов порошкообразного вещества.

Где нашли свертки

Мужчину задержали на лестничной площадке одного из жилых домов. Во время личного обыска полицейские обнаружили в кармане его брюк 53 свертка, тщательно перемотанных изолентой.

Кроме того, правоохранители провели обыск в съемной квартире, которую мужчина арендовал всего за сутки до задержания.

Что обнаружили в квартире

В жилище оперативники нашли еще около 100 граммов порошкообразного вещества, а также упаковочный материал и электронные весы.

Изъятое вещество направили на судебно-химическую экспертизу. Специалистам предстоит установить его состав и точную массу.

Полиция также выясняет происхождение вещества и возможную роль задержанного в его незаконном обороте.

Что известно о задержанном

По данным ведомства, мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, в том числе в связи с фактами краж чужого имущества.

По факту обнаружения вещества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

Расследование продолжается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Ранее сообщалось, что наркосеть с закладками в пяти городах координировали из-за рубежа.

По материалам дела, организатор обеспечивал поставку синтетических наркотиков, распределял роли между участниками и отправлял им координаты тайников.

Он же, как считают следователи, контролировал выполнение поручений и рассчитывался с участниками через криптовалюту.

Закладки, предварительно, оборудовали в Талдыкоргане, Алматы, Конаеве, Каскелене и Павлодаре.

Во время следственных и оперативных мероприятий изъяли свертки с порошкообразным веществом. Предположительно, речь идет о мефедроне. Точный состав должна установить судебная экспертиза.

Следователи забрали и другие вещества, мобильные телефоны с данными, которые могут иметь доказательственное значение, и сведения о расчетах через криптовалютный кошелек Exodus.

По выявленным фактам расследуются уголовные дела по статье 297 УК РК.

Теперь правоохранители устанавливают личность организатора и его местонахождение, каналы поставки наркотиков и других возможных участников схемы.

Досудебное расследование находится на контроле прокуратуры области Жетысу.

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