Испано-египетская археологическая экспедиция обнаружила в древнем некрополе Саккара необычную гробницу конца V династии Древнего Египта. Возраст находки оценивается примерно в 4400 лет, а часть рельефов сохранила оригинальные краски.

Где нашли гробницу

Гробницу обнаружили в некрополе Саккара, расположенном к юго-западу от Каира, во время летнего сезона раскопок.

Исследования проводила совместная испано-египетская экспедиция под руководством испанского египтолога Жозепа Сервельо при участии Автономного университета Барселоны и Верховного совета по делам древностей Египта.

По данным египетских властей, памятник относится к периоду правления фараона Джедкара Исеси, который правил в конце V династии.

Кому принадлежала гробница

Необычная мастаба была построена для высокопоставленного чиновника по имени Юнмен. Он занимал значимую должность в центральной администрации Древнего Египта.

В гробнице также была предусмотрена погребальная часовня для его отца Ити, занимавшего более низкий административный пост.

Исследователи предполагают, что сооружение может свидетельствовать о социальном возвышении Юнмена, который происходил из семьи провинциального чиновника, но впоследствии сделал карьеру при центральной власти.

Что обнаружили внутри

Одной из главных особенностей находки стали две погребальные часовни, украшенные рельефами и текстами.

На стенах сохранились сцены сельскохозяйственных работ и процессии людей, несущих подношения. Несмотря на прошедшие тысячелетия, на многих изображениях остались первоначальные цвета.

В оформлении также представлены животные, в том числе ослы.

Археологи отмечают высокое качество архитектурных элементов и рельефов. Погребальные тексты были адаптированы под должности и статус владельцев гробницы.

Что находка рассказывает о Древнем Египте

По мнению исследователей, обнаруженная мастаба может дать новые сведения об архитектуре, искусстве и административной системе Древнего Египта конца V династии.

Особый интерес представляет возможность изучить повседневную жизнь людей, связанных с некрополем, а также особенности погребальных ритуалов.

Район был известен ещё со времён раскопок французского археолога Огюста Мариетта в XIX веке, однако найденная мастаба ранее не была подробно исследована и документирована.

Что ещё могут обнаружить археологи

Исследователи изучают Саккару не только как место захоронений, но и как сложное пространство с улицами, площадями, культовыми объектами и постоянным движением людей.

Анализ карт и реконструкция древней планировки позволили обнаружить неизвестную ранее мастабу, а также следы ещё двух погребальных сооружений поблизости.

Археологи рассчитывают продолжить раскопки в последующие сезоны. Новые исследования могут помочь восстановить структуру некрополя и больше узнать о жизни Древнего Египта в период V династии.

Ранее археологи обнаружили один из крупнейших следов динозавра в Испании.

Возраст которого превышает 125 миллионов лет. Находка сделана в районе Сьерра-де-ла-Деманда в провинции Бургос и уже названа одной из крупнейших в регионе.

Длина отпечатка составляет 78 сантиметров, а его толщина – 35 сантиметров. По данным исследователей, след принадлежал гигантскому зауроподу, жившему в первой половине мелового периода.

Это первая подобная находка в данной местности и один из крупнейших отпечатков, обнаруженных в осадочном бассейне Камероса, который охватывает территории Бургоса, Сории и Ла-Риохи.

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