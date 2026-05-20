Астана примет сразу три крупных турнира по конному спорту

Сразу три крупных международных турнира по конному спорту впервые примет Астана.

Здесь одновременно пройдут этап Кубка мира FEI, финал FEI World Cup Challenge и международные соревнования CDI1*/CDI3* под эгидой Fédération Équestre Internationale.

Для казахстанских спортсменов это событие станет по-настоящему историческим. Впервые они смогут зарабатывать международные рейтинговые очки у себя на родине, не выезжая за границу. Более того, турниры в столице станут важным этапом отбора на чемпионат мира FEI 2026 года в Аахен.

Ожидается участие сильнейших всадников из Бразилии, Колумбии, Индии, Марокко, Новой Зеландии, Южной Африки, Египта, Эквадора, России, Узбекистана и других стран.

Зрителей ждут зрелищные соревнования по конкуру и выездке международного уровня. Главным украшением турнира станет Гран-при этапа Кубка мира, где спортсменам предстоит преодолевать препятствия высотой до 160 сантиметров.

Проведение сразу трех турниров FEI – важный шаг для развития конного спорта в Казахстане. Это не только повышает международный статус страны, но и открывает новые возможности для отечественных спортсменов выйти на мировой уровень.

