В Актюбинской области полицейские раскрыли случай интернет-мошенничества, в результате которого житель региона потерял деньги из-за оформления кредита на его имя.

По данным департамента полиции, мужчина стал жертвой схемы после того, как увидел рекламу в Instagram с предложением помочь получить кредит на 1 миллион тенге. Перейдя по ссылке, он связался с неизвестным через WhatsApp.

В переписке злоумышленник убедил его предоставить личные данные – фотографию удостоверения личности, свое фото для "идентификации", а также SMS-код подтверждения. После этого связь с ним прервалась.

Спустя месяц пострадавший узнал, что на его имя оформлен микрокредит в одной из микрофинансовых организаций. Ему начали поступать уведомления о необходимости выплат. Ущерб составил 260 тысяч тенге.

Киберполицейские установили подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Актау. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

По делу ведется досудебное расследование.

Ведомство напоминает, что не стоит передавать SMS-коды, личные данные и фотографии документов посторонним, а также переходить по сомнительным ссылкам в социальных сетях и мессенджерах.

Ранее в Астане осудили афериста, обещавшего "связи" в вузах.

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