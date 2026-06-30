Астанчанин скрылся с деньгами за "трудоустройство" в Чехии
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В Астане сотрудники криминальной полиции района Есиль задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве.
По данным следствия, он обещал гражданам помощь в трудоустройстве в Чехии. Под этим предлогом мужчина получал деньги, после чего переставал выходить на связь.
Установлено, что подозреваемый причастен как минимум к шести эпизодам мошенничества. Общий ущерб составил около 800 тысяч тенге.
В ходе расследования мужчина признал свою вину. В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.
В ведомстве призывают граждан не доверять частным лицам, предлагающим трудоустройство за границей. Специалисты рекомендуют проверять наличие лицензии у компаний и внимательно изучать условия договоров перед оплатой услуг.
Также казахстанцев просят не переводить деньги до полного понимания всех условий и при любых сомнениях обращаться в полицию по номеру 102.
Ранее сообщалось, что судят актюбинца за мошенничество под предлогом трудоустройства в шахту.
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