Астанчанин выманил 17,6 млн тенге под угрозой раскрытия личных данных
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Житель Астаны осужден на семь лет лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере. Злоумышленник угрожал распространением личных сведений о потерпевшем и требовал у него деньги.
Как сообщили в прокуратуре столицы, осужденный использовал сведения о личной жизни потерпевшего для психологического давления. Он угрожал распространить эту информацию, если тот не передаст ему денежные средства.
Как усиливал давление
Чтобы заставить потерпевшего выполнить требования, мужчина создал фиктивный аккаунт в мессенджере. При этом он выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов.
Через созданный аккаунт злоумышленник убеждал потерпевшего передать деньги якобы для «решения вопроса» и недопущения распространения личных сведений.
Сколько передал потерпевший
Опасаясь того, что угрозы будут реализованы, потерпевший передал злоумышленнику более 17,6 млн тенге.
В суде государственный обвинитель представил доказательства, подтверждающие виновность подсудимого.
Приговор
Суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
Надзорный орган призывает граждан не поддаваться на шантаж и не передавать деньги лицам, которые угрожают распространением личной информации.
При поступлении подобных угроз рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Актобе студента под угрозами заставили оформить микрокредит.
Подозреваемый в одном из торговых центров областного центра, действуя из корыстных побуждений, потребовал у иногороднего студента колледжа денежные средства, применяя угрозы и физическое насилие.
Под психологическим давлением потерпевший был вынужден оформить микрокредит через онлайн-сервис и передать злоумышленнику 35 тысяч тенге. Несмотря на это, подозреваемый продолжил требовать у него дополнительные деньги.
В результате оперативных мероприятий сотрудники УБОП установили и задержали подозреваемого.
По факту вымогательства начато досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможная причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
Читайте также:
Самое читаемое
- В Алматы отменят полосу для автобусов на одной из магистралей
- Похолодание до +12 и сильные дожди ждут Казахстан
- 12-летнее образование в Казахстане проанализирует Минпросвещения – Сулейменова
- «Лежала без сознания, вся в крови»: в суде потерпевший рассказал, как нашел сестру
- Дочь Мирзиёева получила новые полномочия и пожизненный иммунитет