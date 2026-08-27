Астанчанин выманил 17,6 млн тенге под угрозой раскрытия личных данных

Житель Астаны осужден на семь лет лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере. Злоумышленник угрожал распространением личных сведений о потерпевшем и требовал у него деньги.

Как сообщили в прокуратуре столицы, осужденный использовал сведения о личной жизни потерпевшего для психологического давления. Он угрожал распространить эту информацию, если тот не передаст ему денежные средства.

Как усиливал давление

Чтобы заставить потерпевшего выполнить требования, мужчина создал фиктивный аккаунт в мессенджере. При этом он выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов.

Через созданный аккаунт злоумышленник убеждал потерпевшего передать деньги якобы для «решения вопроса» и недопущения распространения личных сведений.

Сколько передал потерпевший

Опасаясь того, что угрозы будут реализованы, потерпевший передал злоумышленнику более 17,6 млн тенге.

В суде государственный обвинитель представил доказательства, подтверждающие виновность подсудимого.

Приговор

Суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Надзорный орган призывает граждан не поддаваться на шантаж и не передавать деньги лицам, которые угрожают распространением личной информации.

При поступлении подобных угроз рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Актобе студента под угрозами заставили оформить микрокредит.

Подозреваемый в одном из торговых центров областного центра, действуя из корыстных побуждений, потребовал у иногороднего студента колледжа денежные средства, применяя угрозы и физическое насилие.

Под психологическим давлением потерпевший был вынужден оформить микрокредит через онлайн-сервис и передать злоумышленнику 35 тысяч тенге. Несмотря на это, подозреваемый продолжил требовать у него дополнительные деньги.

В результате оперативных мероприятий сотрудники УБОП установили и задержали подозреваемого.

По факту вымогательства начато досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможная причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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