В Петропавловске суд приговорил 20-летнего жителя Астаны к трем годам лишения свободы за участие в мошеннической схеме.

Молодой человек устроился на «легкую работу» через Telegram и стал курьером телефонных мошенников.

Как парень оказался в преступной схеме

20-летний астанчанин увидел в Telegram объявление о «легкой работе» и приехал в Петропавловск. Там он стал пособником мошенников, которые обманывали пожилых людей.

Злоумышленники звонили гражданам от имени сотрудников правоохранительных органов и сообщали, что их родственник якобы стал виновником ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, потерпевшим предлагали передать деньги.

Сколько денег передали потерпевшие

В результате схемы пострадали три жителя Петропавловска. Они передали мошенникам от 1 до 3 млн тенге каждый.

Деньги забирали в виде «посылок» через таксистов, которые не знали о преступной схеме.

Какую роль выполнял 20-летний парень

Для получения денег мошенникам нужен был человек, который принимал «посылки» и передавал их дальше. Эту роль выполнял молодой астанчанин.

8 и 9 сентября прошлого года он получил три «посылки» и спрятал их в заранее оговоренных местах — в кустах и мусорном баке.

После первых обращений граждан в полицию оперативники установили личность молодого человека и задержали его.

Какое наказание он получил

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы. Кроме того, он обязан частично возместить причиненный потерпевшим ущерб.

Приговор уже вступил в законную силу.

В ведомстве напомнили, что предложения о «легком заработке» могут привести к уголовной ответственности, если работа связана с преступной деятельностью.

Ранее сотрудники полиции Жамбылской области задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в содействии интернет-мошенникам.

Молодой человек выполнял роль так называемого курьера. Он перевозил банковские карты и мобильные телефоны, а также снимал деньги через банкоматы по указанию организаторов преступной схемы.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы либо сети Интернет" Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Как установили правоохранители, с апреля 2026 года подозреваемый занимался доставкой банковских карт и мобильных устройств. Также выяснилось, что он несколько раз выезжал за пределы Казахстана, где передавал карты граждан страны неизвестным лицам, которые могут быть связаны с группой интернет-мошенников.

Во время задержания у мужчины изъяли пять мобильных телефонов и 13 банковских карт разных банков.

Предварительно установлено, что владельцы карт передавали их другим лицам за денежное вознаграждение.

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