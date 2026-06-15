Астанчанка незаметно вынесла золотую серьгу из бутика
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В Астане полицейские района "Байконыр" задержали женщину, подозреваемую в краже золотого украшения из ювелирного бутика в одном из торговых центров.
По данным Polisia.kz, женщина зашла в магазин под видом обычной покупательницы. Она рассматривала украшения и отвлекала продавца разговором. В это время она брала изделия с витрины в руки. Воспользовавшись моментом, подозреваемая незаметно положила золотую серьгу в карман и ушла из магазина.
Действия женщины попали на камеры видеонаблюдения, что помогло установить обстоятельства происшествия. Ущерб составил около 500 тысяч тенге.
В настоящее время по факту кражи проводится досудебное расследование. Часть похищенного имущества удалось изъять и вернуть владельцу.
Ранее иностранцы завладели деньгами пассажира в самолёте.
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