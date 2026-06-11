Иностранцы завладели деньгами пассажира в самолёте
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Раскрыта кража крупной суммы денег, совершённая во время авиаперелёта по маршруту "Шымкент – Астана".
Как установили полицейские, двое иностранных граждан на борту воздушного судна воспользовались невнимательностью пассажира и тайно похитили у него 7,6 млн тенге.
Подозреваемые установлены и задержаны. Они дали признательные показания и в настоящее время находятся под стражей. Проводится расследование, также проверяется их возможная причастность к другим преступлениям.
Похищенные деньги возвращены владельцу в полном объёме.
В Департаменте полиции на транспорте напомнили о необходимости соблюдать осторожность во время поездок и не оставлять без присмотра личные вещи, документы и деньги.
Ранее в Алматы задержали мужчину, подозреваемого в серии краж в мечетях.
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