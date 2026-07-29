Астанчанка выманивала деньги за «продвижение» в очереди на жилье
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В Астане полицейские задержали 32-летнюю женщину, которую подозревают в мошенничестве под предлогом помощи в продвижении очереди на получение жилья по государственной программе.
По данным полиции, подозреваемая входила в доверие к гражданам и уверяла, что может повлиять на очередь за денежное вознаграждение. Получив деньги, своих обещаний она не выполнила, а затем перестала выходить на связь.
Как работала схема
Следствие считает, что женщина убеждала людей в наличии связей и возможности ускорить получение жилья. Под этим предлогом она просила передать ей деньги, обещая решить вопрос в кратчайшие сроки.
Однако после получения средств никаких действий по выполнению обещаний не предпринималось.
Что выяснило следствие
На сегодняшний день установлена причастность подозреваемой как минимум к пяти эпизодам мошенничества.
Одна из потерпевших, рассчитывая быстрее получить жилье, передала женщине 1 млн тенге. Как выяснили правоохранители, эти деньги были потрачены на личные нужды.
По факту проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают возможных других потерпевших и проверяют причастность задержанной к аналогичным преступлениям.
О чем предупреждает полиция
В полиции напоминают, что изменить или продвинуть очередь на получение жилья по государственным программам за денежное вознаграждение невозможно.
Все процедуры проводятся исключительно в соответствии с законодательством через уполномоченные государственные органы. Граждан призывают не доверять подобным предложениям, не передавать деньги посредникам и при столкновении с такими фактами незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Ранее мошенницу из Астаны приговорили к 6 годам лишения свободы за многократное мошенничество с использованием информационных систем.
Выяснилось, что женщина промышляла через Instagram. Здесь она размещала рекламные объявления о якобы выгодных инвестициях, дешёвых туристических путёвках и трудоустройстве за рубежом.
Вводя граждан в заблуждение и злоупотребляя их доверием, она получала от потерпевших денежные средства, которыми распоряжалась в личных целях, не выполняя взятые на себя обязательства.
В результате преступных действий пострадали 10 человек, которым причинён материальный ущерб на сумму свыше 7,7 млн тенге.
Ранее 11 человек стали жертвами лже-посредницы по продаже квартир в Караганде.
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