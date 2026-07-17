Астанчанку оштрафовали за танцы на дорожном знаке
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Жительницу Астаны оштрафовали за танцы на дорожном знаке ради видео для соцсетей.
Полицейские привлекли к ответственности 23-летнюю жительницу столицы, которая устроила съемку для социальных сетей на объекте городской инфраструктуры.
Как сообщили в городском Департаменте полиции, при мониторинге соцсетей была обнаружена видеозапись, на которой девушка забралась на дорожный знак и танцевала вокруг него, создавая контент для публикации.
Своими действиями она могла повредить дорожный знак и нарушила нормы общественного поведения.
Личность девушки установили. Суд признал ее виновной в совершении мелкого хулиганства и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 20 Месячных расчетных показателей.
Стражи порядка отметили, что стремление получить больше просмотров и лайков не освобождает от ответственности. Нарушения общественного порядка и повреждение городской инфраструктуры влекут предусмотренные законом меры.
Ведомство призвало жителей соблюдать правила поведения и бережно относиться к объектам городской среды.
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