Астанчанку оштрафовали за танцы на дорожном знаке

Жительницу Астаны оштрафовали за танцы на дорожном знаке ради видео для соцсетей.

Полицейские привлекли к ответственности 23-летнюю жительницу столицы, которая устроила съемку для социальных сетей на объекте городской инфраструктуры.

Как сообщили в городском Департаменте полиции, при мониторинге соцсетей была обнаружена видеозапись, на которой девушка забралась на дорожный знак и танцевала вокруг него, создавая контент для публикации.

Своими действиями она могла повредить дорожный знак и нарушила нормы общественного поведения.

Личность девушки установили. Суд признал ее виновной в совершении мелкого хулиганства и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 20 Месячных расчетных показателей.

Стражи порядка отметили, что стремление получить больше просмотров и лайков не освобождает от ответственности. Нарушения общественного порядка и повреждение городской инфраструктуры влекут предусмотренные законом меры.

Ведомство призвало жителей соблюдать правила поведения и бережно относиться к объектам городской среды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana)

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