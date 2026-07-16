Демонстративно разорвал диплом: выпускника наказали за скандальный ролик в Алматы

В Алматы выпускник частного колледжа привлечен к административной ответственности после публикации в TikTok видео, которое вызвало широкий общественный резонанс.

Как сообщили в городском Департаменте полиции, в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена видеозапись, на которой молодой человек после церемонии вручения дипломов демонстративно разрывает предмет, похожий на обложку документа об образовании.

В ходе проверки установлено, что настоящий диплом с приложением, а также выданная образовательным учреждением обложка повреждены не были. Для съемки была использована заранее подготовленная имитация обложки диплома.

Несмотря на это, видео быстро распространилось в интернете и вызвало неоднозначную реакцию пользователей.

По итогам проверки автор ролика привлечен к ответственности по части 3-1 статьи 456-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Кроме того, суд признал его виновным в совершении мелкого хулиганства и назначил административное взыскание в виде ареста сроком на пять суток.

В полиции напомнили, что распространение недостоверной информации, а также публикация материалов, способных нарушить общественный порядок или ввести граждан в заблуждение, влечет ответственность в соответствии с законодательством.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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