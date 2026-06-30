Погоня за просмотрами, лайками и вирусными роликами все чаще заканчивается для казахстанских блогеров штрафами, административными арестами и судебными разбирательствами. Желание снять трендовое видео нередко приводит к нарушениям общественного порядка, а иногда – и к более серьезным последствиям, передает BAQ.kz.

Только за последние месяцы в разных регионах страны произошло сразу несколько резонансных случаев, когда авторы интернет-контента получили штрафы или административный арест за действия, совершенные ради публикаций в социальных сетях.

15 суток за нецензурную брань

Очередной подобный случай произошел в Алматы. В социальных сетях распространилось видео, на котором 36-летний мужчина демонстративно использует нецензурную лексику в общественном месте.

После появления ролика полицейские установили личность нарушителя. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 15 суток административного ареста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Трендовый ролик с шампанским возле "Байтерека"

В конце апреля широкий общественный резонанс вызвало видео, снятое возле монумента "Байтерек" в Астане. Во время записи ролика девушка открыла бутылку шампанского и демонстративно вылила ее содержимое на землю.

В суде она пояснила, что является блогером и хотела снять популярный трендовый ролик. По ее словам, после съемки она убрала за собой мусор.

Суд учел признание вины и раскаяние и назначил ей штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге) за мелкое хулиганство.

Блогер получила арест и штраф

Еще один случай произошел в Алматы, где к административной ответственности привлекли блогера Juzzefina. По данным полиции, в ходе мониторинга социальных сетей были выявлены публикации и видеозаписи, на которых девушка использовала нецензурную лексику и нарушала общественный порядок. Кроме того, в своих публикациях она сообщала о якобы противоправных действиях со стороны отца. По этим заявлениям сотрудники полиции провели проверку, в ходе которой были опрошены автор контента и ее родители.

По информации правоохранительных органов, сведения о противоправных действиях не подтвердились. В действиях блогера также усмотрели признаки сразу нескольких административных правонарушений.

Также, медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления ею наркотических веществ.

Материалы были переданы в суд, который назначил блогеру 10 суток административного ареста, а также штраф в размере 25 МРП за распространение ложной информации.

В полиции также сообщили, что ранее девушка уже привлекалась к ответственности за заведомо ложный вызов специальных служб и мелкое хулиганство.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Заезд по Каспию обернулся штрафом

Еще один громкий случай произошел в Мангистауской области. Блогер опубликовал видео, на котором проехал на внедорожнике по побережью Каспийского моря. Ролик быстро распространился в социальных сетях и вызвал широкий общественный резонанс, после чего личность мужчины установили полицейские.

На опубликованных кадрах видно, как водитель полностью въезжает на внедорожнике в воды Каспийского моря в районе урочища Бозжыра. Героев видео привлекли к административной ответственности по статье 505 КоАП РК ("Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов") и оштрафовали на 20 МРП (86 500 тенге).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yo’lchiyev Ilhomjon | Uzbekistan 🇺🇿 (@chef_abuzar)

Непристойное фото на фоне «Байтерека»

Еще один резонансный инцидент произошел в Астане. В социальных сетях распространилась фотография 19-летнего жителя столицы, который сделал непристойный снимок на фоне монумента «Байтерек». Публикация быстро вызвала волну критики среди пользователей и привлекла внимание полиции.

Личность астанчанина оперативно установили, после чего его задержали. Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, а материалы направили в суд для принятия решения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana)

Лайки не освобождают от ответственности

В полиции неоднократно подчеркивали, что стремление к популярности в социальных сетях не может служить оправданием противоправного поведения.

"Стремление к популярности в интернете не может служить оправданием противоправного поведения. Любые действия, нарушающие общественный порядок, получают правовую оценку, а желание собрать лайки и просмотры может обернуться вполне реальной ответственностью", – напоминают правоохранители.

Кому в Казахстане грозят многомиллионные штрафы – читайте в материале.