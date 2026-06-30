От штрафов до арестов: как погоня за хайпом оборачивается наказанием для блогеров
Штрафы, административные аресты и расследования – рассказываем о самых громких случаях последних месяцев.
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Погоня за просмотрами, лайками и вирусными роликами все чаще заканчивается для казахстанских блогеров штрафами, административными арестами и судебными разбирательствами. Желание снять трендовое видео нередко приводит к нарушениям общественного порядка, а иногда – и к более серьезным последствиям, передает BAQ.kz.
Только за последние месяцы в разных регионах страны произошло сразу несколько резонансных случаев, когда авторы интернет-контента получили штрафы или административный арест за действия, совершенные ради публикаций в социальных сетях.
15 суток за нецензурную брань
Очередной подобный случай произошел в Алматы. В социальных сетях распространилось видео, на котором 36-летний мужчина демонстративно использует нецензурную лексику в общественном месте.
После появления ролика полицейские установили личность нарушителя. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 15 суток административного ареста.
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Трендовый ролик с шампанским возле "Байтерека"
В конце апреля широкий общественный резонанс вызвало видео, снятое возле монумента "Байтерек" в Астане. Во время записи ролика девушка открыла бутылку шампанского и демонстративно вылила ее содержимое на землю.
В суде она пояснила, что является блогером и хотела снять популярный трендовый ролик. По ее словам, после съемки она убрала за собой мусор.
Суд учел признание вины и раскаяние и назначил ей штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге) за мелкое хулиганство.
Блогер получила арест и штраф
Еще один случай произошел в Алматы, где к административной ответственности привлекли блогера Juzzefina. По данным полиции, в ходе мониторинга социальных сетей были выявлены публикации и видеозаписи, на которых девушка использовала нецензурную лексику и нарушала общественный порядок. Кроме того, в своих публикациях она сообщала о якобы противоправных действиях со стороны отца. По этим заявлениям сотрудники полиции провели проверку, в ходе которой были опрошены автор контента и ее родители.
По информации правоохранительных органов, сведения о противоправных действиях не подтвердились. В действиях блогера также усмотрели признаки сразу нескольких административных правонарушений.
Также, медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления ею наркотических веществ.
Материалы были переданы в суд, который назначил блогеру 10 суток административного ареста, а также штраф в размере 25 МРП за распространение ложной информации.
В полиции также сообщили, что ранее девушка уже привлекалась к ответственности за заведомо ложный вызов специальных служб и мелкое хулиганство.
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Заезд по Каспию обернулся штрафом
Еще один громкий случай произошел в Мангистауской области. Блогер опубликовал видео, на котором проехал на внедорожнике по побережью Каспийского моря. Ролик быстро распространился в социальных сетях и вызвал широкий общественный резонанс, после чего личность мужчины установили полицейские.
На опубликованных кадрах видно, как водитель полностью въезжает на внедорожнике в воды Каспийского моря в районе урочища Бозжыра. Героев видео привлекли к административной ответственности по статье 505 КоАП РК ("Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов") и оштрафовали на 20 МРП (86 500 тенге).
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Непристойное фото на фоне «Байтерека»
Еще один резонансный инцидент произошел в Астане. В социальных сетях распространилась фотография 19-летнего жителя столицы, который сделал непристойный снимок на фоне монумента «Байтерек». Публикация быстро вызвала волну критики среди пользователей и привлекла внимание полиции.
Личность астанчанина оперативно установили, после чего его задержали. Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, а материалы направили в суд для принятия решения.
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Лайки не освобождают от ответственности
В полиции неоднократно подчеркивали, что стремление к популярности в социальных сетях не может служить оправданием противоправного поведения.
"Стремление к популярности в интернете не может служить оправданием противоправного поведения. Любые действия, нарушающие общественный порядок, получают правовую оценку, а желание собрать лайки и просмотры может обернуться вполне реальной ответственностью", – напоминают правоохранители.
Кому в Казахстане грозят многомиллионные штрафы – читайте в материале.
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