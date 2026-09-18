Аудиторы FAA прибудут в Казахстан для оценки готовности к рейсам в США — Минтранспорта

Команда аудиторов Федерального авиационного управления США (FAA) 19 сентября прибудет в Казахстан для проведения оценки в рамках подготовки к открытию прямого авиасообщения между Казахстаном и США. Об этом сообщил вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев на Kazakhstan Travel Forum «САЯХАТ 2026» в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

«Завтра у нас прилетает солидная команда аудиторов с Федерального агентства авиационного Соединенных Штатов для проверки Казахстана на предмет разрешения полетов Соединенных Штатов Америки», – сказал Талгат Ластаев.

По его словам, работа по этому направлению ведется в Казахстане уже несколько лет.

«Здесь работа тоже ведется, очень большая, очень кропотливая, и мы рассчитываем, что в обозримом будущем, я думаю, что у нас будут прямые рейсы», – отметил вице-министр.

Речь идет о международной оценке безопасности полетов IASA, которую проводит FAA. В рамках программы американский регулятор оценивает способность национального авиационного ведомства обеспечивать соответствие международным стандартам безопасности, установленным ИКАО.

Подготовка Казахстана к открытию прямых рейсов в США продолжается. В августе 2026 года Авиационная администрация Казахстана и посольство США обсуждали дальнейшее сотрудничество в гражданской авиации и подготовку к оценке IASA.

Ранее в Авиационной администрации Казахстана сообщали, что страна планирует получить необходимый статус FAA для запуска прямых рейсов в США. В мае 2026 года в ведомстве заявляли, что экспертов FAA планируется пригласить в Казахстан в сентябре для проведения оценки.

При этом сроки начала регулярных рейсов зависят не только от прохождения оценки, но и от получения необходимых разрешений и наличия подходящих воздушных судов. В сентябре 2026 года Air Astana сообщала о планах запустить прямые рейсы в США в 2027 году, при этом точная дата первого полета не называлась.