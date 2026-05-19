Авиация МЧС пополнилась новым самолетом в ВКО

В Усть-Каменогорске в аэропорту ввели в эксплуатацию новый самолет L-410 для нужд МЧС.

Он будет использоваться для спасательных операций, доставки помощи и санитарных вылетов в труднодоступные районы Восточно-Казахстанской области.

Самолет рассчитан на перевозку до 19 человек или до 1,8 тонны груза, способен летать на расстояние до 2570 км и подниматься на высоту до 6100 метров. Он оснащён современной навигационной системой Garmin 3000, что делает полёты более точными и безопасными.

L-410 также подготовлен для медицинской эвакуации – на борту есть оборудование для транспортировки тяжелобольных пациентов.

В ближайшее время в регионе построят ангар для его обслуживания, а экипаж уже прошёл обучение в Чехии у производителя самолёта.

Ранее сообщалось, что 12 воздушных судов закупило МЧС.

Читайте также: