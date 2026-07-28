В июле Комитет национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации прокуратуры провел операцию по пресечению незаконного оборота оружия. Мероприятия прошли в Алматы, Шымкенте и 8 регионах страны, передает BAQ.KZ.

Всего изъяли 31 единицу оружия. Среди них 4 автомата, 20 ружей и 7 пистолетов. Также силовики изъяли 2 гранаты и 278 боеприпасов.

В ведомстве сообщили, что проводятся оперативно-следственные действия. Иную информацию в КНБ раскрывать отказались, сославшись на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса, которая не допускает разглашения данных досудебного расследования. Работа по пресечению незаконного оборота оружия продолжается.

Такие операции идут весь год

Июльская операция стала очередной в серии. По данным КНБ на конец марта, с начала года из незаконного оборота изъяли 118 единиц оружия, включая 6 автоматов Калашникова, 83 ружья и 29 пистолетов, а также 15 гранат и 859 боеприпасов.

В апреле по итогам аналогичных мероприятий изъяли еще 63 единицы, среди которых оказался реактивный штурмовой гранатомет РШГ-2. Тогда же в Восточно-Казахстанской области обнаружили 346,5 килограмма промышленного взрывчатого вещества.

Часть арсенала осталась с января 2022 года

Отдельно работу ведет полиция. По данным МВД на начало июня, за январь-май 2026 года в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Қару» и «Правопорядок» изъято свыше 1200 единиц незаконного оружия. В их числе 18 автоматов, 2 гранатомета, более 320 пистолетов, свыше 100 единиц нарезного оружия и около 700 гладкоствольных ружей.

Из этого числа 120 единиц приходится на так называемое январское оружие, похищенное во время массовых беспорядков в январе 2022 года.

Параллельно МВД проводит акцию по выкупу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Она стартовала 20 апреля и продлится до конца 2026 года. За это время жители страны добровольно сдали около 750 единиц оружия и почти 4000 боеприпасов.

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