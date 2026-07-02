Легковушка перевернулась в Астане
Сегодня 2026, 12:52
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Сегодня 2026, 12:52Сегодня 2026, 12:52
146Фото: Istockphoto
В столице на проспекте Республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
По данным городского Департамента полиции, водитель Audi при выполнении обгона не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Chery, который двигался в попутном направлении.
После удара автомобиль Audi потерял управление и перевернулся на крышу.
В результате аварии никто не пострадал.
Водитель Audi привлечён к административной ответственности.
Ранее автобус столкнулся с локомотивом в Астане.
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