Легковушка перевернулась в Астане

В столице на проспекте Республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По данным городского Департамента полиции, водитель Audi при выполнении обгона не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Chery, который двигался в попутном направлении.

После удара автомобиль Audi потерял управление и перевернулся на крышу.

В результате аварии никто не пострадал.

Водитель Audi привлечён к административной ответственности.

Ранее автобус столкнулся с локомотивом в Астане.

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