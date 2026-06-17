Зажатого водителя извлекли после ДТП в Алматинской области
Сегодня 2026, 12:41
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Сегодня 2026, 12:41Сегодня 2026, 12:41
117Фото: МЧС РК
В Алматинской области спасатели оказали помощь водителю, который оказался зажат в автомобиле после дорожно-транспортного происшествия.
Сообщение о ДТП с участием грузового и легкового автомобилей поступило на номер 112 сегодня. Авария произошла вблизи села Шалкар Карасайского района.
На место оперативно прибыли спасательные подразделения МЧС. С помощью специального аварийно-спасательного оборудования они деблокировали пострадавшего из автомобиля.
После извлечения водителя передали бригаде скорой медицинской помощи.
Ранее автомобилиста зажало в перевернувшемся цементовозе в ВКО.
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