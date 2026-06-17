Зажатого водителя извлекли после ДТП в Алматинской области

В Алматинской области спасатели оказали помощь водителю, который оказался зажат в автомобиле после дорожно-транспортного происшествия.

Сообщение о ДТП с участием грузового и легкового автомобилей поступило на номер 112 сегодня. Авария произошла вблизи села Шалкар Карасайского района.

На место оперативно прибыли спасательные подразделения МЧС. С помощью специального аварийно-спасательного оборудования они деблокировали пострадавшего из автомобиля.

После извлечения водителя передали бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее автомобилиста зажало в перевернувшемся цементовозе в ВКО.

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